TRANSFERT. Top 14. L’ouvreur international George Ford dans le viseur de Montpellier ?

Le MHR semblerait s’intéresser à l’ouvreur de Leicester George Ford, notamment en cas de départ du Sud-Africain Pollard.

George Ford du côté de Montpellier ? L’idée semble folle, et pourtant, c’est ce que nous rapporte le Daily Mail cette semaine. En effet, Phillipe Saint-André a indiqué au journal anglais qu’il suivait de près le numéro 10 de Leicester : “Nous suivons le marché des demis d’ouverture. Nous savons que George Ford pourrait être disponible. Il a un bon jeu au pied et une bonne gestion des matchs”. La question que l’on peut se poser ici est pourquoi vouloir Ford, lorsque l’on voit les joueurs que possède le MHR à ce poste ? Car entre Handré Pollard, Paolo Garbisi, Thomas Darmon ou encore Louis Foursans-Bourdette, on peut dire qu’il y a du beau monde ! Oui mais voilà, le Sud-Africain arrive en fin de contrat en juin, et les probabilités qu’il quitte le club sont assez fortes. De plus, l'inefficacité du MHR face aux perches (71% de réussite) pourrait également être l’une des raisons de cet intérêt, surtout lorsque l’on connaît les qualités de l’Anglais dans ce domaine.

Une recrue qui pourrait par ailleurs parfaitement se fondre dans l'effectif de Montpellier, qui compte déjà quelques anciens pensionnaires de Premiership (Thomas, Mercer et Lamositele). Cette rumeur prend donc de plus en plus d'ampleur, d'autant que l'ouvreur aux 80 sélections possède dans son contrat une clause libératoire pour rejoindre un club étranger.

À noter que le MHR suit également de près l’ouvreur du RCT, Anthony Belleau.

