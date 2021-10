TRANSFERT. Top 14. Montpellier aurait fait d'Anthony Belleau sa priorité

L'ouvreur international Anthony Belleau (25 ans, 12 sélections) devrait notamment rencontrer PSA prochainement.

On le savait très courtisé par Clermont. Mais voilà qu'un autre club est aussi - réeellement - dans la danse. En fin de contrat avec le RCT à la fin de la saison, Anthony Belleau serait en effet devenu la priorité du MHR, lui qui devrait très probablement se séparer du champion du monde Handré Pollard, le joueur le mieux payé du Top 14. S'il parvenait à remplacer le Sud-Africain par le natif de Montflanquin, le club ciste ferait en effet de belles économies et gagnerait surtout certainement en rentabilité.

Pour ce faire et selon nos confrères du Midi Olympique, Montpellier aurait donné un coup de fouet aux négociations en plannifiant un entretien entre le joueur et Philippe Saint-André pour prochainement. Si les deux hommes ne se connaissent pas personnellement, la perspective de (re)devenir numéro 1 dans un club ambitieux pourrait être intéressante pour Belleau, qui n'est plus un titulaire à part entière depuis sa blessure aux ligaments croisés l'an dernier. Entre temps, Louis Carbonel lui est passé devant, et quand bien même Toulon s'est finalement décidé à lui faire une offre dans le courant de la semaine passée, pas sûr que l'ouvreur international (12 sélections) ne se soit pas déjà décidé à aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs dès la saison prochaine. Le RCT pourrait alors s'en mordre les doigts, d'autant que le joueur de 25 ans revient en belle forme en ce début d'exercice, et que d'autres clubs seraient également à l'affût pour enrôler un joyau de ce type, qui ne court pas forcément les rues non plus...

