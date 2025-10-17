Ce jeune pilier en fin de contrat affole les recruteurs de Top 14 : l'UBB sur le coup, mais pas tout seul

L’Union Bordeaux-Bègles cherche du lourd en mêlée. Et le nom d’Andy Bordelai circule avec insistance. À 25 ans, le pilier de Bayonne coche beaucoup de cases.

À seulement 25 ans, Andy Bordelai s’impose comme l’un des jeunes piliers gauches les plus intrigants du championnat. Formé à Massy puis au Racing 92 et passé par Vannes, il a rejoint l’Aviron Bayonnais à l’été 2024, et n'a pas tardé à faire parler de lui par sa régularité et sa solidité physique. 31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD2Selon les informations de Rugby Scope, l’Union Bordeaux‑Bègles suit de près le dossier Bordelai. En fin de contrat en juin 2026, il pourrait être l’un des renforts majeurs de la première ligne bordelaise dans les mois à venir.

Atouts mêlée, jeu courant et potentiel

Depuis ses premières apparitions à Bayonne, Bordelai s’est illustré non seulement en mêlée fermée — en particulier dans les minutes où le combat s’intensifie — mais aussi dans le jeu autour, participant à la circulation du ballon et à l’occupation. TRANSFERT. Lucas Peyresblanques (Paris) bientôt de retour au Pays basque ?

Il compte déjà une trentaine de matchs joués dans l’élite, pour 13 titularisations, ce qui traduit la confiance que lui accorde l’encadrement basque. À Bordeaux, le projet vise clairement à renforcer la mêlée et à diversifier les options au poste de pilier gauche mais aussi à droite.

Bordeaux s'active sur le marché

Le Springbok Thomas du Toit était aussi dans le viseur girondin. Malgré une très belle offre, "une offre très juste", le Sud-Africain a préféré rester au pays, notamment en raison de ses attaches familiales. Actuellement à Bath, il a signé pour quatre saisons chez les Sharks.

Notez que l’UBB ne serait pas seule sur le dossier Bordelai : un autre club du Top 14 — dont l’identité n’a pas encore filtré selon Rugby Scope — suivrait également le Basque. Bayonne, de son côté, a tout intérêt à conserver ce jeune élément au fort potentiel. TRANSFERT. PRO D2. Grenoble prospecte en Nouvelle-Zélande après la grosse blessure d’Éli ÉglainePour Bordeaux, c’est l’occasion de miser sur un pilier prometteur, solide, et déjà prêt à contribuer à l’effort collectif. Reste à savoir si Bordeaux saura convaincre — ou s’il faudra résister à la tentation ailleurs pour Andy.