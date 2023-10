COUPE DU MONDE. Symbole du jeu des Springboks : ﻿La statistique effarante de Jesse Kriel face à l’Angleterre !

Lors de la demi-finale de Coupe du monde face à l'Angleterre, le centre de l'Afrique du Sud Jesse Kriel a réalisé une performance rare et peut-être inquiétante.

Une purge, une horreur, un chape… Tous les qualificatifs dépréciatifs étaient bons pour nommer cette demi-finale de coupe du monde de rugby entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud. COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All Blacks

Ternie par la pluie et par le physico-physique imposé par les deux équipes, cette rencontre n’aura été qu’un âpre combat marqué par une guerre d’occupation et un nombre incalculable de jeux au pied de pression.

À ce petit jeu, le pauvre Mannie Libbok, pas franchement à l’aise dans cette stratégie, était d’ailleurs remplacé à la demi-heure de jeu par Handré Pollard. À vrai dire, les seules attaques avec des leurres et un peu de vitesse entrevues durant la partie furent probablement l’œuvre des Anglais… à la 80ᵉ minute, lorsqu’ils étaient obligés de tenter le tout pour le tout afin de récupérer une pénalité qui aurait pu leur offrir une finale.

Symbole de ce spectacle morose : Jesse Kriel. Et à vrai dire, ça n’est pas réellement sa faute. En fait, le numéro 13 affiche une statistique assez exceptionnelle, probablement unique, sur un match professionnel : il n’a pas touché un ballon.

Nibe, wallou, nada, pas un ! Une donnée qui rassurera peut-être ton ailier évoluant en série lors d’un dimanche d’hiver, en se disant que cela arrive même aux meilleurs…

Le site de World Rugby est formel, le compère Damian De Allende, 3ᵉ attaquant dans la ligne arrière des Boks, a fait 0 courses ballon en main en 80 minutes.

Je ne suis pas fan du fait de ne pas avoir la balle mais on doit s’adapter à chaque match. Le week-end dernier, on n’a pas tenu le ballon autant qu’on aurait voulu, l’Angleterre a joué selon un plan de jeu différent. On a fait ce qu’il fallait faire pour gagner et c’est tout ce qui compte.

À vrai dire, une passe un brin hasardeuse lui a bien été adressée aux alentours de la 50ᵉ minute de jeu, mais le joueur le plus « fit » de la scène internationale a commis un en-avant sur l’action… Bref, du grand art.

En défense, il a tout de même réalisé un sérieux 3/4. Au moins ça pour salir un peu son maillot et montrer qu’il sortait d’une demi-finale de coupe du monde. Mais qu’on se le dise, Kriel et ses ailiers Kolbe et Arendse ont dû se geler les glaouis comme il faut, dans cette soirée au pur temps parisien. Reste que moche, beau, rude, aéré, aidés ou chanceux, à la fin, ce sont bien les Springboks qui gagnent…