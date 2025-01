RUGBY. Willis & co. Le Top 14 tombe-t-il sous le charme anglais ?

Déjà pisté par des clubs de Top 14 dans le passé, l’international anglais Jonny Hill devrait quitter l’Angleterre pour rejoindre l’Hexagone.

Comme révélé plus tôt dans la semaine par L’Équipe. La saison suivante, l’international angalis Jonny Hill devrait signer au Racing 92, garnissant encore un peu plus la colonie d’anglais jouant en Île-de-France. Le profil puissant et mobile du numéro 5 (2,02 m pour 122 kg) serait grandement apprécié par Stuart Lancaster et annonce l'arrivée d'un nouvel anglais dans le Championnat de France.

Avec cette arrivée, le Racing 92 pourrait posséder une véritable colonie de joueurs anglais sous les ordres de Stuart Lancaster. En deuxième ligne, le jeune Junior Kpoku cristallise beaucoup d’espoirs. Derrière, le club altoséquanais compte déjà Owen Farrell et Dan Lancaster, ainsi que Sam James. De son côté, Henry Arundell devrait rompre son contrat avec les Ciel et Blanc cet été pour rejoindre Bath.

Objectif prise de masse : Une ancienne poutre du XV d’Angleterre s’engage au Racing 92 pour densifier son pack

Et cette dynamique ne s’applique pas qu’au Racing 92. En effet, plusieurs clubs de Top 14 brillent grâce à des joueurs anglais ou ayant déjà porté le maillot du XV de la Rose. Rien que cette saison, David Ribbans et Jack Willis font les bonheurs respectifs du RC Toulon et du Stade Toulousain.

Plus généralement, le Top 14 connaît un intérêt notable pour les talents anglais ces dernières saisons. En réponse à la faillite récente de plusieurs clubs de Premiership (Wasps, London Irish et Worcester Warriors), un exil massif s’est observé.

‘‘Voilà pourquoi je ne reste pas en Angleterre’’, cet international anglais encense le Top 14 et le rugby en France

Cette saison, l’Angleterre compte 23 représentants en Top 14. Un chiffre conséquent qui en fait le premier pays vivier venu de l’hémisphère nord dans le Championnat de France, devant la Géorgie. Au total, il est le deuxième pays pourvoyeur de rugbymen en Top 14. Il reste derrière les Fidji (27 joueurs), mais est à égalité avec l’Afrique du Sud et l’Argentine.

Plus impressionnant encore, ce groupe de joueurs anglais est plus important que l’ensemble des joueurs venant des autres sélections du Tournoi des VI Nations. Avec 10 Italiens, 4 Écossais, 3 Irlandais et 2 Gallois, le compte de joueurs de nations Tiers 1, hors Anglais et Français, ne monte qu’à 19 individualités.

Sur les 22 Anglais évoluant en Top 14, près de 60 % sont des avants et environ un quart sont des piliers. Dans les lignes arrière, les ouvreurs tels que Farrell, Simmons ou Henry postulent pour des feuilles de matchs aux côtés de profils plus basés sur des physiques hors normes, pour leur puissance ou leur rapidité.

