‘‘Voilà pourquoi je ne reste pas en Angleterre’’, cet international anglais encense le Top 14 et le rugby en France

Arrivé au RC Toulon en 2023, David Ribbans évoque son aventure en Top 14 et parle des regrets qu’il a laissés en Angleterre.

Ces dernières années, quelques internationaux anglais ont posé bagages du côté de l’Hexagone. Willis, Sinckler, Ludlam, etc. Les gros noms de chez Sa Majesté font le bonheur du rugby français et parmi eux, David Ribbans ne fait pas exception. Vice-capitaine du RC Toulon, l’international anglais (11 caps) est comblé dans le Var.

L'intégration, facteur clé du rugby français

Après un peu plus d’un an en Top 14, le deuxième ligne d’origine sud-africaine ne se voit pas partir. Tout du moins, c’est ce qu’il affirmait auprès de RugbyPass dans un article publié cette semaine. “Avec ma famille, nous sommes à environ 20 minutes de Toulon, dans une ville appelée Carqueiranne. C'est une petite ville très agréable, une ville de plage. Elle est très animée pendant l'été, mais les choses se calment maintenant. Les touristes s'en vont et je suis devenu un local. C'est agréable et tranquille”, confie-t-il au sujet de sa vie méditerranéenne.

De plus, l’ancien joueur du XV de la Rose a confié qu’il ne compte pas retourner en Angleterre. Il développe sa situation passée en Angleterre et s’exprime sur son lien avec la sélection :

En Premiership, je me sentais en marge et j'avais l'impression d'avoir joué quelques bonnes années de rugby pour Northampton, mais je n'ai jamais vraiment eu d'opportunité. Je ne dirais pas que j'ai renoncé à mon rêve, mais quand j'ai réalisé que je n'allais pas avoir une carrière internationale à 50 ou 60 sélections, ça m'a déçu. Je reste persuadé que j'aurais pu le faire si l'occasion s'était présentée, mais ça n'a pas été le cas et il y avait une belle concurrence.[...] Voilà pourquoi je ne reste pas en Angleterre, je suis ici à Toulon.”

Après sept ans en Premiership, le deuxième ligne s’est rapidement adapté en France. Même s’il avait peur que la barrière de la langue ne rende son intégration difficile. Finalement, tout s’est bien passé et David Ribbans semble désormais comblé et se révèle agréablement surpris par la mentalité des Français au sein du RCT.

“Dans le feu de l'action, on se rend compte que le français passe à la trappe. Avec suffisamment de jurons, de cris et de gestes, on arrive à se faire comprendre au rugby. Mais ici, c'est fantastique. L'intégration entre les Français et les étrangers est incroyable. Nous passons beaucoup de temps avec eux en dehors du terrain. Peut-être que le fait que Toulon ait eu beaucoup d'étrangers dans le passé a aidé. C'est un groupe de personnes extraordinaires, il y a un sentiment de famille et de communauté”, confie l’ancien international anglais.

Le Top 14 terre d'accueil

Visiblement très satisfait de son expérience en Top 14, David Ribbans ne regrette pas du tout son choix d’avoir rejoint Toulon. “Je ne regrette pas d'avoir refusé l'Angleterre pour venir ici. Vous pensez aller en France la saison prochaine et finalement ce n'est pas toujours possible. Une opportunité s'est présentée. Je suis très reconnaissant de l'avoir saisi et d'avoir prolongé mon contrat. J'en suis fier. J'ai déménagé ici et je ne me vois pas revenir en arrière”, détaille le mondialiste 2023.

De plus, le colosse évoque la pression du championnat et les attentes des supporters du RC Toulon. “De la pression ? Bien sûr, il y a toujours de la pression quand on est à Toulon. Les supporters attendent des résultats, ils attendent que l'équipe gagne”, ponctue-t-il pour évoquer le fait que le RCT tente de jouer de nouveau les premiers rôles. Désormais, reste à voir si David Ribbans saura concrétiser les ambitions de son club en Top 14 et ailleurs.

