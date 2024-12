RUGBY. ‘‘Brillantissime’’, cet Anglais fait rêver au Stade Toulousain (et ce n’est pas Willis)

En conférence de presse, l’entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola n’a pas manqué d’éloges au sujet d’un joueur d’Exeter.

On le sait, Ugo Mola aime les joueurs polyvalents. Alors face aux Exeter Chiefs, il aura de quoi faire avec le Stade Toulousain, pour la deuxième journée de Champions Cup, ce dimanche 15 décembre. De l’autre côté de la Manche, il a commenté les qualités du trois-quart polyvalent Henry Slade.

Plus précisément, l’entraîneur du Stade Toulousain a fait l’éloge du joueur de 31 ans en conférence de presse. “C’est un joueur incroyable et je suis assez admiratif de lui, c’est un joueur assez protéen qui est brillantissime. On ne fait pas un focus particulier sur lui, mais avec un garçon comme lui à l’ouverture, le niveau de vigilance est accru.”

Questionné par un journaliste sur son alignement à l’ouverture contre le Stade Toulousain, Ugo Mola a révélé qu’il n’était “pas surpris” de voir l’habituel centre à ce poste. “C’est un joueur de classe internationale. Plus il touchera de ballons, plus Exeter pourra être dangereux”, analyse-t-il.

Ainsi, l’entraîneur toulousain prédit une rencontre où les Chiefs souhaiteraient mettre beaucoup de rythme et aller vers l’offensive. “C’est un signal fort qu’on nous annonce sur la volonté de jouer, de tenir le ballon et d’imposer des séquences très longues”, ponctue la tête pensante du Stade Toulousain.

Capable de jouer 10, 12, 13 ou 15, Henry Slade est un joueur polyvalent reconnu. Cependant, ce sera seulement la seconde fois en plus de 2 ans que l’international anglais va être aligné en tant que demi d’ouverture titulaire.

Comptant 70 sélections avec le XV de la Rose, Henry Slade est l’un des hommes forts du rugby anglais et une figure des Exeter Chiefs. Originaire du sud-ouest de l’Angleterre, le joueur polyvalent n’a jamais quitté sa région natale. Il fait partie de la génération dorée de son club, remportant deux titres de champion d’Angleterre (2017 et 2020) et une Champions Cup (2020).

Ce dimanche, il tentera de lancer la saison des Exeter Chiefs. En effet, ces derniers n’ont toujours pas gagné un match en Premiership ou Champions Cup. Une éventuelle victoire face au Stade Toulousain pourrait alors sonner la révolte pour l’écurie anglaise.

