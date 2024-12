COMPOSITION. Dupont, Ntamack, Cros, le Stade Toulousain aligne la grosse équipe à Exeter en Champions Cup

Contre les Exeter Chiefs en Champions Cup, le Stade Toulousain a choisi d’aligner de nombreux internationaux sur la feuille de match.

Le réservoir de joueur du Stade Toulousain paraît infini et l’équipe alignée ce dimanche 15 décembre à Exeter ne dit pas le contraire. Pour la deuxième journée de Champions Cup, Ugo Mola et ses hommes s’envolent chez le dernier de Premiership avec une équipe d’envergure.

Le Stade Toulousain en forme internationale

Pour l’occasion, le Stade Toulousain compte sur le retour de François Cros. Blessé lors de la tournée de novembre avec le XV de France, le troisième ligne va lancer sa saison de Champions Cup en rouge et noir.

Dans le pack, le retour de Cyril Baille se fait attendre. S’il partira bien en Angleterre ce week-end, le pilier gauche ne devrait pas être présent sur la pelouse, hors blessure de dernière minute.

Au niveau de la charnière, Antoine Dupont et Romain Ntamack seront associés d’entrée pour la deuxième fois de la saison. Leur première apparition commune en tant que titulaire était lors de la première journée de Champions Cup.

Sur les 23 joueurs alignés, le Stade Toulousain compte plus d’une vingtaine d’internationaux. Face à Immanuel Feyi-Waboso et ses coéquipiers, les Rouge et Noir ne font pas dans la dentelle.

Exeter en difficulté, Toulouse libéré

Après un succès rocambolesque contre l’Ulster (61-21), le Stade Toulousain s’envole en Angleterre. Pour conserver la tête de la poule A, ils espèrent réitérer leur performance de la semaine dernière en repartant avec une victoire, bonifiée si possible.

Face à Toulouse, les Exeter Chiefs vivent un début de saison cauchemardesque. Après 7 journées de Premiership, ils figurent au fond du classement, n’ayant pas gagné la moindre rencontre. Pour la première journée de Champions Cup, ils se sont inclinés 39 à 21 sur la pelouse des Sharks de Durban.

