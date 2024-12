RUGBY. Alerte à Toulouse, Jack Willis absent en phase finale de Top 14 ?

Absent de la sélection d’Angleterre, le troisième ligne de Toulouse Jack Willis reste néanmoins sélectionnable pour les Lions britanniques et irlandais.

Vous aimez Jack Willis ? Si vous êtes supporter de Toulouse ou amateur de flanker remuant, vous avez sans doute répondu oui. Cependant, la grande fête du rugby qu’est la phase finale de Top 14 pourrait bien se passer de son joyau anglais, même si le Stade Toulousain parvient à s'y qualifier. En cause, le troisième ligne anglais pourrait être appelé en sélection. Plus précisément, Jack Willis pourrait logiquement figurer dans le groupe des Lions britanniques et irlandais, pour leur tournée en Australie l’été prochain.

Jack Willis, Toulouse ou l'Australie ?

Étalée sur environ deux mois, la tournée des Lions britanniques et irlandais est un investissement important dans un calendrier. Le premier test-match des Lions est prévu le 20 juin à Twickenham, contre l’Argentine. Cette même semaine, les meilleures équipes de Top 14 disputeront les demi-finales du championnat, à Lyon. Jamais appelé sous le maillot cramoisi, l’Anglais pourrait donc connaître un terrible dilemme en fin de saison.

Pour cause, l’appel chez les Lions britanniques et irlandais représente le plus beau des honneurs pour un joueur d’outre-Manche. De plus, rien n’empêche son appel pour cette sélection, la seule condition requise étant d’être originaire ou sélectionnable pour l’une des nations représentées sur le blason. Une situation différente à celle de la sélection d’Angleterre, où le fait d’évoluer en Premiership est un prérequis obligatoire.

Alors, faut-il compter sur Jack Willis ? Sur cette question, l’ancien sélectionneur des Lions britanniques et irlandais et du XV d’Angleterre n’a pas hésité une seconde. Selon des propos relayés par RugbyPass, il a affirmé que se passer du flanker du Stade Toulousain serait une aberration :

Willis, qui n'est pas disponible pour l'Angleterre parce qu'il joue en France, avec Toulouse, fait sans aucun doute partie de mon XV de départ des Lions. Il ne joue plus en sélection en ce moment en raison des règles ridicules de la fédération anglaise de rugby sur les joueurs étrangers, mais il est un choix incontournable pour les Lions. Bien sûr, la saison française chevauche le début de la tournée. En tant qu'entraîneur, vous voulez choisir les meilleurs joueurs possibles, et Willis fait partie de cette catégorie. Il en va de même pour Farrell et Arundell, qui évoluent au Racing 92.”

Lions vs Top 14, du déjà-vu

Par le passé, certains internationaux britanniques ont déjà refusé les Lions en guise de fidélité à leur écurie de Top 14, comme Richie Gray à Toulouse en 2017. En parallèle, le cas de figure d’un appel chez les Lions d’un international non sélectionnable pour son équipe nationale a déjà eu lieu, tout du moins officieusement.

En effet, Warren Gatland avait appelé Sir Jonny Wilkinson en 2013 pour prendre part à la tournée, selon une information révélée par de nombreux médias britanniques à l’époque. Cependant, l’ouvreur du RC Toulon avait décliné la proposition, estimant qu’il n’était pas en mesure d’encaisser physiquement ces tests internationaux après sa saison XXL dans le Var. Néanmoins, le champion du monde 2003 avait décliné à 34 ans. À 28 ans et en pleine forme, Jack Willis n’aurait sûrement aucun problème à enchaîner.

Autre possibilité, le premier test-match “majeur” aura lieu le 19 juillet face à l’Australie et Jack Willis pourrait arriver en prévision de ce dernier. Toutefois, Andy Farrell serait obligé d’offrir un traitement de faveur au Toulousain, en le dispensant des premières rencontres et semaines d’entraînement. Reste à savoir quel choix fera le joueur pour l’été prochain. S’il vient à refuser l’honneur des Lions pour une éventuelle gloire des Rouge et Noir, le sécateur anglais risque de prendre encore un peu plus de place dans le cœur des supporters de Toulouse.

