CHAMPIONS CUP. Revanche, sueur et rucks : choc explosif à prévoir entre Vermeulen et Willis

Qui de Jack ou de Jacques gagnera son duel lors de Exeter vs Toulouse pour aider son équipe à l’emporter ?

1m97 sous la toise, 119kg de barbaque sud-africaine et une gueule à jouer dans les films : Jacques Vermeulen est un 3ème ligne comme on les aime. Un vrai.

À l’instar de son compère Hanro Liebenberg du côté de Leicester, ledit "Johannes Frederick", son épaisse carcasse et sa mâchoire carrée sont devenues des icônes, depuis son arrivée au Sandy Park d’Exeter en 2019. Un guerrier devenu capitaine, qui se bat d’ailleurs pour jouer pour l’Angleterre et demeure, au sein d’une 3ème ligne pour le moins rude, le casque à pointe de cette équipe des Chiefs.

Jacques face à Jack

Un client, qu’on a hâte de voir se mesurer à Jack Willis ce dimanche, lors de Exeter vs Toulouse, dans ce qui constitue l’essence-même des après-midi de Champions Cup. Car si on aurait aimé voir une opposition frontale avec le "placard" du Gers Anthony Jelonch, le forfait probable de ce dernier est venu contrecarrer nos plans d’article.

COMPOSITION. Un XV all stars pour le Stade Toulousain avec les retours de Jelonch et Kinghorn pour défier Exeter

Reste que le duel entre Jacques et Jack n’a rien d’un choix par défaut. À la force brute de l’enfant de Paarl, celui de Reading lui opposera son activité hors normes et son courage inébranlable. Quand ces deux spécialistes du sol se retrouveront forcément autour de la bataille des rucks, sur la laquelle les Chiefs mettront un mot d’ordre afin de ralentir les libérations toulousaines et gêner Antoine Dupont.

Un choc qui demeure un petit événement dans l’univers des flankers, aussi, puisque malgré leurs années communes en championnat d’Angleterre, les deux blonds ne se sont affrontés qu’une seule fois, jusqu’ici. C’était fin 2020, en finale du championnat d’Angleterre.

RUGBY. Jack Willis, le ''capitaine doublon'' qui n’avait rien d’un intérimaire au Stade Toulousain

À l’époque, les irrésistibles Chiefs de Vermeulen l’avaient emporté sur les Wasps. Mais comme on le disait ce mercredi sur notre site, de l’eau a coulé sous les ponts depuis. Exeter n’est plus ce qu’il était et Willis a rejoint le meilleur club du monde de ces cinq dernières années.

Lui qui compte bien profiter de tout ça pour prendre sa revanche, et gagner là où Toulouse n’a encore jamais gagné, dimanche au Sandy Park.