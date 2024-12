COMPOSITION. Un XV all stars pour le Stade Toulousain avec les retours de Jelonch et Kinghorn pour défier Exeter

Pour aller défier Exeter sur son terrain en Champions Cup, le Stade Toulousain devrait aligner une équipe proche de celle qui a largement battu l’Ulster.

Le week-end dernier, le champion d’Europe en titre a assuré son entrée dans la compétition en passant 60 points à une pauvre formation de l’Ulster, pourtant pas habituée à recevoir de telles corrections.

Une bonne mise en confiance au moment de se déplacer à Exeter, face à une équipe très rude à la maison et dont le stade est annoncé complet pour la venue du Stade Toulousain depuis quelque temps déjà.

Pour préparer ce déplacement périlleux, Ugo Mola devrait donc concocter une équipe relativement proche de celle du week-end précédent. Même si des garçons comme Blair Kinghorn, François Cros ou Anthony Jelonch pourraient réintégrer le groupe, puisque Toulouse possède ce réservoir que les autres n’ont pas.

Ainsi, le jeune Léo Banos devrait en faire les frais en 3ème ligne, pour amener davantage de densité pour aller se frotter aux rudes épaules d’Ethan Roots et Jacques Vermeulen.

Sinon, Dupont et Ntamack conduiront le jeu, Flament et Meafou formeront évidemment l’attelage tandis qu’ailleurs, c’est plus flou.

Misons sur une reconduction d'une majorité des titulaires de l'Ulster, au nom de leur belle performance. Ainsi, Pita Ahki, qui a repris la course il y a 10 jours, pourrait à nouveau être préservé. Même si son apport serait important au milieu du terrain.

Thomas Ramos, lui, pourrait souffler un peu pour laisser l’arrière à Kinghorn, et en débutant sur le banc où sa polyvalence pourrait être utile pour un banc à six avants. Mais Ugo Mola a l’embarras du choix.