RUGBY. Jack Willis, le ''capitaine doublon'' qui n’avait rien d’un intérimaire au Stade Toulousain

Promu capitaine du Stade Toulousain durant les doublons, Jack Willis mériterait pourtant encore plus que ça, tant son abattage sur le pré est impressionnant.

Voyez-vous un lien de cause à effet entre la mauvaise série toulousaine du début de l’automne et l’absence de Jack Willis ? Parce que nous, oui !

Après 3 semaines à souffler pour cause de problème musculaire à la cuisse, le sécateur anglais a depuis enchaîné tous les matchs des Hauts-Garonnais. Bilan ? 5 victoires en 6 matchs.

Et si l’on ne peut évidemment pas résumer le regain de forme d’une telle équipe à un seul homme, force est de constater que Willis a au moins réglé les problèmes dans les rucks depuis son retour. Lui qui est un soutien infaillible sur les situations offensives et un véritable poison au sol pour l’adversaire.

L'anglais comme atout supplémentaire

En témoigne encore son match du week-end dernier sur la pelouse du Racing. Dans une enceinte de Créteil peu habituelle, l’Anglais a été aussi bon que d’habitude. A l’image de ses deux contests gagnants en première période (30 et 38ème) et un dernier en toute fin de match (79ème) qui permettait d’assurer la victoire toulousaine.

Précieux en défense et sur tous les types de combat, c’est aussi lui qui inscrit le premier essai de la rencontre, en puissance. Et celui qui fut nommé capitaine pour les vrais/faux doublons du Stade Toulousain de continuer de montrer match après match qu’il n’a rien d’un intérimaire.

Car si Antoine Dupont va logiquement récupérer son brassard en vue des rencontres de Champions Cup, au nom de son statut, de son aura et de son influence unique sur les arbitres aujourd’hui, nul doute que Willis a dû passer suppléant dans ce rôle, aux yeux d’Ugo Mola.

Pour ces matchs européens où la maîtrise de la langue de Shakespeare est nécessaire, l’Anglais peut en effet représenter un nouvel atout pour Toulouse. Deux ans tout juste et 3 titres après son arrivée, l’ancien 3ème ligne des Wasps est tout simplement devenu indispensable à la meilleure équipe d’Europe. Tout ça sans jamais trop faire de bruit. This is Jack Willis.