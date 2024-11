RUGBY. Le sublime nouveau maillot des Lions britanniques et irlandais fait sensation

Les Lions britanniques et irlandais ont dévoilé ce mercredi leur nouveau maillot pour la tournée en Australie en 2025. Conçu par Canterbury, cet équipement affiche un style revisité qui marie tradition et modernité, prêt à conquérir les fans comme les adversaires.

Le célèbre rouge des Lions est ici sublimé avec une teinte plus profonde, plus intense, qui incarne parfaitement la passion et l’histoire de cette équipe légendaire.

Introducing the new 2025 British & Irish Lions jersey!



History is waiting 🦁



Get your official jersey now 🙌#Lions2025 #MadeTougher @CanterburyNZ @Canterbury_Aus #HowdenLions @howdenlocaluk