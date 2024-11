TOP 14. Jack Willis honoré, Toulouse envoie un signal fort à son Anglais préféré

Pour la première fois de sa carrière, l’Anglais Jack Willis va entamer une rencontre avec le statut de capitaine du Stade Toulousain.

Il y a moins de deux ans, le troisième ligne débarquait à Toulouse dans une situation particulièrement compliquée. Aujourd’hui, sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais, Jack Willis entamera la rencontre dans la peau du capitaine des Rouge et Noir, une première. Un signal fort de la part du staff toulousain.

Alors que certains cadres comme Anthony Jelonch sont présents dans le XV de départ, c’est bien le troisième ligne anglais qui a été choisi pour représenter les siens. Il faut dire que depuis son arrivée au Stade Toulousain, Jack Willis brille sur le pré et en dehors.

Arrivée compliquée, adaptation express

Pourtant, les débuts de Jack Willis à Toulouse ne se sont pas faits dans les meilleures conditions. À l’automne 2022, le club anglais des Wasps dépose le bilan. À ce moment-là, une quarantaine de joueurs professionnels dont des internationaux anglais sont au chômage.

Heureusement pour lui, la fédération anglaise leur permet de céder aux sirènes des championnats étrangers, au moins jusqu'à la Coupe du monde 2023. C’est alors que le 24 novembre 2022, le stade Toulousain officialise l’arrivée de Jack Willis dans ses rangs.

Depuis, l’Anglais a particulièrement brillé sur le terrain et a même réussi à s’imposer comme titulaire dans une troisième ligne très compétitive. En moins de deux ans, il a déjà disputé pas moins de 43 matchs avec les Rouge et Noir, remportant deux boucliers de Brennus et une Champions Cup.

Enfin, Jack Willis a particulièrement montré son amour pour le club. Au point où le joueur au 15 sélections avec le XV de la Rose a boudé sa sélection pour prolonger avec le club de Haute-Garonne, il y a moins d’un mois. Désormais, le joueur est lié au Stade Toulousain jusqu’en 2029 et devrait normalement rater la prochaine Coupe du monde en Australie, en 2027.

Excellent sur le terrain, le joueur de 27 ans s’est également très bien intégré au collectif toulousain. “C'est un mec qui s'est super bien intégré dans notre effectif. Il est bourré de talents. Jack a une énergie folle et sur tout le jeu au sol, il est redoutable. C'est un des joueurs les plus marquants avec lequel j'ai joué dans ce secteur-là”, confiait François Cros au sujet de Jack Willis, il y a quelques mois, selon des propos rapportés par ActuRugby.

