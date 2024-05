RUGBY. Supporters, spécialistes, ils militent pour Jack Willis après ses performances époustouflantes avec Toulouse

Héros d'une finale qui est déjà gravée dans le marbre de la Champions Cup, Jack Willis s'affirme comme un des meilleurs troisièmes lignes du monde. Le XV de la Rose va-t-il céder ?

Un retour inespéré ?

Cette saison, Jack Willis est un indispensable du Stade Toulousain, à tel point, que le troisième ligne a prolongé son aventure dans la ville rose. Un atout de taille pour Mola, qui l'a aligné à 17 reprises cette saison, dont 14 fois comme titulaire.

Ce dernier est un modèle à son poste, actif, peu à la faute, dur sur l'homme et doté de capacités physiques au-dessus du lot. Face au Leinster, l'Anglais a joué tout le match sans jamais baisser d'intensité, soit 100 minutes.

Toutefois, l'homme qui a joué qu'un seul match lors de la dernière coupe du monde (face au Chili) est boudé par sa propre sélection nationale. A tel point, que lors du dernier Tournoi des 6 Nations, le XV de la Rose s'est passé de ses services, respectant à la lettre les consignes concernant les joueurs anglais jouant dans des championnats étrangers.

World class and probably becoming a great of the game and he can't play for England.

Néanmoins, outre-Manche, ces décisions commencent à agacer des spécialistes, qui se plaignent au vu des performances magistrales de Willis. Le joueur de 27 ans, qui a déjà porté le maillot de l'Angleterre neuf fois, et pourrait aider un XV de la Rose en reconstruction.

More calls for the RFU to scrap its overseas rule 😶



Should Jack Willis be in the England squad this year?#RugbyDump #RFU #Toulouse #Rugby pic.twitter.com/sLYKprwY4Z May 30, 2024

Parmi les défenseurs de sa cause, un certain Bernard Jackman, ancien joueur de l'Irlande, s'est exprimé au sujet de la venue de Willis à Toulouse et sa non-éligibilité au XV de la Rose :

"J’ai un problème avec ça parce qu’il a dû quitter l’Angleterre en raison de la faillite de son club. Il est allé là-bas, il a tenté un pari, il a atteint un tout autre niveau. Si Jack Willis peut rendre l’Angleterre meilleure, alors faites une exception pour lui. S’il y avait le moindre doute sur sa forme ou ses capacités, je pense qu’il vient de prouver qu’il avait largement le niveau."

England exiling the exceptional Jack Willis makes NO sense, writes CHRIS FOY. Steve Borthwick should pick him to tour New Zealand anyway https://t.co/ALPydQE8Lq — Mail Sport (@MailSport) May 27, 2024

Pour rappel, Jack Willis avait quitté la Premiership et les Wasps en raison d'un dépôt de bilan du club. Ce dernier avait alors rejoint Toulouse à la fin de l'année 2022, et son frère avait pris la direction de Bordeaux. Au vu de ses performances avec les rouge et noir et du succès de ce dernier, un retour en Angleterre n'est clairement pas à l'ordre du jour. D'autant qu'il est engagé jusqu'en 2025 avec une année en option.