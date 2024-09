TOP 14. Willis, Lee, Simmonds... Ces troisièmes lignes talentueux au cœur de négociations intenses

La saison de Top 14 ne fait que de commencer et voilà déjà qu'en coulisse, les différents acteurs s'activent pour recruter, prolonger ou négocier avec les troisièmes lignes disponibles.

Des transferts avenir

Le Top 14 n'est pas le meilleur championnat du monde pour rien ! Dans ses rangs, des joueurs exceptionnels, internationaux en masse et bourrés de talents. Parmi eux, une flopée de troisième ligne, plus impressionnants les uns que les autres, arrivent bientôt à la fin de leur contrat.

Chaque équipe, ou presque, possède un numéro 8 international, véritable point d'ancrage de sa mêlée, avec une expérience non négligeable. Par exemple : So'otala Fa'aso'o à Perpignan,Tevita Tatafu à Bordeaux-Bègles, Abraham Papali'i à Castres. Fritz Lee à Clermont, Beka Gorgadze à Pau, Sam Simmonds à Montpellier, Facundo Isa à Toulon.

De véritables mastodontes qui seront bientôt libres, et qui attirent la convoitise de plusieurs clubs du Top 14. L'UBB avait trouvé une bonne pioche avec Tatafu, qui a été nommé parmi les meilleurs joueurs de la dernière saison du Top 14 avec Dupont et Ward. Néanmoins, le colosse retourne au Japon, et l'UBB serait bien inspiré de trouver un remplaçant de son standing.

Ainsi, les dirigeants girondins songeraient à Facundo Isa, qui devrait quitter Toulon et la rade à la fin de la saison, malgré des performances de haute volée. Arnaud Botha, qui évolue au LOU, serait aussi une possibilité pour l'UBB.

Pour Toulon, qui perdrait donc l'international argentin, qui cumule plus de 50 capes, pas de panique, car les Varois accueilleront l'ancien Montpelliérain, Zach Mercer. Le meilleur joueur du Top 14 en 2022 est actuellement en Angleterre à Gloucester, mais boudé par son sélectionneur, il retente l'aventure en France.

Pour Sam Simmonds (MHR), qui est en concurrence avec l'international et légende Mako Vunipola, il semblerait que son avenir dans l'Hérault soit compromis. Ce dernier pourrait rejoindre la Section Paloise, qui essayerait de réunir les deux frères, avec Joe.

Toutefois, les Béarnais comptent pour le moment sur l'excellent Beka Gorgadze, qui fait le bonheur des supporters palois depuis quatre saisons. Le Géorgien, formé au Stade Montois puis à Bordeaux, bénéficie du statut de JIFF et serait sur les tablettes du Racing 92, qui souhaiterait, selon le Midi Olympique, recruter plus de joueur de ce type-là.

A Toulouse, en qualité de numéro 8, Alexandre Roumat est bien installé derrière la mêlée et le jeune Mathis Castro-Ferreira arrive également pour le suppléer. Néanmoins, en troisième ligne aile, le Stade Toulousain aimerait prolonger la pépite Jack Willis, qui a déjà raflé deux Brennus et une Champions Cup.

Ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2025, mais devrait être présent au moins une saison de plus, comme indiqué dans son contrat s'il ne se retire pas de celui-ci avant la fin du mois de décembre. En interne, l'Anglais aux 14 sélections aimerait aussi prolonger et s'installer durablement dans la ville rose, en tirant ainsi un trait sur sa sélection.

Les jours, semaines et mois à venir seront décisifs pour ces gaillards, qui, une chose est sûre, n'auront probablement que l'embarras du choix avant de choisir une destination.

RUGBY. Fracture confirmée pour Posolo Tuilagi, quand reverra-t-on le titan catalan ?