RUGBY. À 21 ans, cet Anglais fascine Antoine Dupont : ‘‘Un joueur incroyable’’

Attendu cet hiver avec l’équipe nationale d’Angleterre, l’ailier Immanuel Feyi-Waboso a reçu les louanges d’un certain Antoine Dupont.

Il n’est apparu qu’à 7 reprises avec le XV de la Rose et pourtant, il pointe déjà à 4 essais inscrits et ce n’est pas son seul talent… À 21 ans, l’Anglais Immanuel Feyi-Waboso attire déjà les regards et s’annonce comme l’un des principaux facteurs X de la nouvelle génération menée par Steve Borthwick. Preuve en est, il a récemment reçu les louanges d’Antoine Dupont.

Sur une vidéo du créateur de contenu anglais Max Brown, Antoine Dupont a livré le nom de son joueur anglais favori. Vous l’aurez donc compris, le Toulousain a mentionné l’ailier d’Exeter Immanuel Feyi-Waboso.

XV de France. Antoine Dupont ''a toutes les qualités pour être un bon 10'', Galthié va-t-il oser ?

Mais pourquoi Antoine Dupont a-t-il fait ce choix parmi la pléthore de joueurs anglais existants ? Tout d’abord, le Français a souligné les qualités rugbystiques de l’Anglais de 21 ans : “Il est jeune et il est déjà un joueur incroyable. J’ai joué contre lui lors du dernier quart de finale de Champions Cup, contre Exeter.”

Par ailleurs, le jeune homme est en grande forme en ce début de saison. En Premiership, il a inscrit pas moins de 5 essais en autant de matchs avec les Exeter Chiefs. Une performance personnelle grandiose alors qu’il évolue dans un club dominé depuis le début de l’automne. Son équipe n’a toujours pas gagné le moindre match de la saison.

Feyi-waboso, Pearson, Joseph… Les 5 inconnus qui pourraient être les nouvelles stars de la Champions Cup

En plus des qualités rugbystiques du joueur, le capitaine du XV de France salue également son engagement dans ses études. “J’ai entendu dire qu’il faisait des études de médecine en parallèle du rugby. Il est vraiment impressionnant”, argue Antoine Dupont.

En effet, Immanuel Feyi-Waboso est un OVNI sur la planète rugby. Étudiant en médecine depuis plusieurs années, il avait même été en mesure de se diagnostiquer lui-même une commotion cérébrale, il y a quelques mois. C’était avant que l’Angleterre ne défie le XV de France en clôture du Tournoi des VI Nations 2024, match pour lequel l’ailier avait donc déclaré forfait.

RUGBY. Face aux sirènes du Top 14, l'Angleterre contre-attaque en y mettant le prix

Cet automne, le jeune ailier d'origine galloise est attendu au tournant du côté de Twickenham. Sur le mois de novembre, il aura l’occasion de se tester face à d'importantes nations. L’Angleterre affrontera successivement la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon.

RUGBY. Fils d'un international anglais, il veut jouer pour le XV de France, ''c’est une certitude''