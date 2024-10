XV de France. Antoine Dupont ''a toutes les qualités pour être un bon 10'', Galthié va-t-il oser ?

Fabien Galthié se livre sans détours sur Antoine Dupont : parcours hors normes, éloges appuyés, et réflexions sur un potentiel changement de poste.

En marge de l'annonce des 42 joueurs retenus pour les tests de novembre, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, n’a pas tari d’éloges sur Antoine Dupont dans une interview accordée à L’Équipe. Selon lui, le demi de mêlée tricolore ne cesse de repousser les limites et d’imposer son jeu avec une intensité rare. "Il a réussi tout son chemin", confie Galthié, admiratif du joueur qui a enchaîné les succès sur tous les terrains.

Le retour remarqué d'Antoine Dupont

Dupont est au cœur des succès de ses équipes. "Il n’était pas seul car il a évolué dans des équipes", rappelle Galthié, mais le rôle du Toulousain est central dans chaque victoire. Champion de France et d’Europe avec le Stade Toulousain, puis champion du monde et olympique au rugby à sept, il a accompli un parcours hors du commun. Une réussite exemplaire qui fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés et respectés du rugby mondial.

Le récent match de Dupont contre Pau en Top 14 est encore dans toutes les mémoires. "La semaine dernière, son match contre Pau était juste parfait", affirme Galthié. Une performance qui a marqué le terrain et les esprits, avec une aisance impressionnante alors qu'il jouait seulement son deuxième match de la saison. Toujours aussi juste dans ses choix, il montre une maturité dans le jeu qui lui confère une place de leader incontestée sur le terrain.

Dupont, au centre ? A l'ouverture ?

Fabien Galthié ne s’arrête pas aux performances individuelles d’Antoine Dupont. Le sélectionneur souligne également l’importance de l'entourage de Dupont à Toulouse. "Il est très bien entouré", assure Galthié, reconnaissant l’influence positive du staff toulousain et de ses coéquipiers dans l’évolution du joueur. Dont certains disent qu'il pourrait être aligné de la 3e ligne au poste d'arrière sans problème.

Le changement de poste ? Une question que Galthié n’écarte pas. "Il a toutes les qualités pour être un bon 10", admet-il, saluant la capacité de Dupont à dominer le rapport de force, à jouer juste et à défendre efficacement. Mais, pour le moment, l’hypothèse reste un sujet de réflexion.

TOP 14. Stade Toulousain. Antoine Dupont au centre cette saison, plus qu'une folie, une envie !A Toulouse, son entraîneur Ugo Mola n'a lui pas hésité à évoquer la piste du centre pour son demi de mêlée. Dupont, lui, est concentré sur son rôle derrière les "gros", et cette stabilité semble nécessaire pour une vision à long terme.

Galthié semble donc privilégier la continuité pour son numéro 9. "C’est une bonne idée, surtout pour une vision et une ambition à trois ans", précise-t-il, en référence à la Coupe du Monde 2027 qui aura lieu en Australie. L'objectif : maintenir Dupont au sommet de son art, là où il excelle, sans perturber l’équilibre actuel du XV de France. Le parcours d’Antoine Dupont reste un exemple de réussite et de détermination pour le rugby français. Porté par ses choix et l’appui de son club, il impose un jeu hors normes qui inspire et impressionne.