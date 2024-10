RUGBY. Fils d'un international anglais, il veut jouer pour le XV de France, ''c’est une certitude''

Lewis Noon : un cœur tricolore au sang anglais : le jeune Lewis Noon, fils d’un ancien international anglais, espère désormais défendre les couleurs de la France.

Les duels France-Angleterre ont toujours été électriques. Chez les Noon, Jamie, ancien centre du XV de la Rose, a disputé 38 matchs sous le maillot anglais, mais aujourd’hui, c’est son fils Lewis qui fait l'actualité… avec une nette préférence pour le maillot tricolore.

C’est la France que je veux représenter

Un choix de cœur pour ce jeune espoir, qui a grandi à Brive depuis son plus jeune âge. « C’est vrai qu’une certaine rivalité s’était installée entre nous », confie Jamie Noon au Midi Olympique. On imagine très bien l'ambiance lors des chocs entre l'Angleterre et les Bleus pendant le Tournoi.

Si le père reste attaché à l’Angleterre, Lewis, lui, n’a pas hésité à afficher ses couleurs françaises, malgré quelques chambrages de ses camarades à l’école lorsque les Anglais perdaient. Mais ce mélange de cultures n’a fait que renforcer son choix.

Un Anglais avec le XV de France ?

Champion du monde universitaire en rugby à sept avec la France en 2024, Lewis Noon ne cache pas ses ambitions. « Petit, je voulais jouer pour l’Angleterre, comme mon père. Maintenant, c’est la France que je veux représenter. C’est une certitude. » Un cheminement naturel pour ce jeune centre, dont le cœur penche désormais pour le Coq.

Pour Jamie, ce choix est compréhensible. « Il a grandi ici, à Brive, c’est tout à fait normal », reconnaît-il. Lui qui a porté les couleurs du CAB entre 2009 et 2013. Si le père et le fils défendent des nations rivales, leur complicité reste intacte, nourrie par une passion commune pour le rugby.

Lewis Noon sait qu’il devra encore prouver son talent pour intégrer les Bleus. Mais le gamin de Brive a du potentiel et déjà un parcours prometteur. S'il ne compte pas encore de feuilles de match chez les pros, cela pourrait changer dans un avenir proche.

Au-delà des couleurs, les Noon démontrent qu’on peut vivre des rivalités intenses, tout en partageant la même passion.