‘‘Ils sont très durs avec lui’’, ce cadre du Stade Toulousain sous le feu des critiques est soutenu par Mola

Parfois critiqué pour ses performances au Stade Toulousain, Dorian Aldegheri enchaîne les rencontres avec le soutien indéfectible d’Ugo Mola.

Au Stade Toulousain, rares sont les joueurs sous le feu des critiques. Parmi eux, le pilier Dorian Aldegheri a connu quelques critiques depuis plusieurs mois. Avant la rencontre entre Toulouse et Exeter, ce dimanche 15 décembre en Angleterre, Ugo Mola est venu au soutien de son joueur.

En conférence de presse, l’entraîneur du Stade Toulousain livre son analyse autour de son pilier droit. Il estime notamment que “beaucoup de personnes ont été très dures avec lui”. “Dorian nous apporte des garanties dans des secteurs précis. Depuis 2-3 saisons, il a fait des progrès assez incroyable sur sa capacité à se déplacer, chose compliquée avant car il se brûlait physiquement. Aujourd’hui, il fait preuve de plus de lucidité”, argue Ugo Mola.

De plus, il explique que la gestion de sa fameuse première ligne passée par les catégories jeunes du club revêt d’un caractère particulier. Julien Marchand, Cyril Baille et Dorian Aldegheri sont des hommes à part dans le groupe toulousain. “Ce sont nos premiers trentenaires qui ont été formés au club et qui ont fait toute leur carrière avec nous. Ils se connaissent par cœur et ont les connait par cœur”, ajoute le manager toulousain.

De plus, Ugo Mola explique qu’il est toujours compliqué d’isoler une défaillance : “En début de saison et sur des moments où notre mêlée a été collectivement mise à mal, on se réfère à ce que dit l’arbitre. On stigmatise le côté qui est pénalisé, mais, c’est comme la touche, tous ces combats collectifs ne peuvent pas être jugés individuellement.”

Ce week-end contre Exeter, Dorian Aldegheri enchaîne sa 17ᵉ titularisation consécutive en Champions Cup. Devenu un cadre de l’équipe, il ne manque aucune rencontre importante du club lorsqu’il est disponible, avec lequel il a pris l’habitude du numéro 3, surtout depuis le départ du All Black Charlie Faumuina.

Aldegheri, du rouge et noir au bleu

Parfois critiqué en mêlée, Dorian Aldegheri a notamment souffert de remarques sur son jeu loin de la Haute-Garonne. Avec le XV de France, le joueur avait été la cible de nombreux reproches après son entrée en jeu compliquée face à l’Afrique du Sud en quart de finale de la dernière Coupe du monde.

Comptant 19 sélections avec le XV de France, Dorian Aldegheri fait pourtant partie des joueurs régulièrement sollicités par Fabien Galthié. Appelé au Tournoi des VI Nations 2024, il espère sûrement être de la prochaine édition. L’occasion de développer une autre histoire entre “Doudou” et le rugby européen après sa belle série d'apparitions en Champions Cup.

