Pourquoi l'empire du Stade Toulousain est-il (presque) impossible à renverser ? Le constat désabusé d'Altrad

Stade Toulousain : une perfection inaccessible ? Budget, formation, projet de jeu… Mohed Altrad décrypte pourquoi le modèle toulousain reste hors de portée pour la plupart des clubs.

Le Stade Toulousain continue d'écrire son histoire en lettres capitales, dominant la scène nationale et européenne avec une aisance déconcertante. Et des doublés qui marquent les esprits autant que l'histoire de l'ovalie. Pourtant, cette réussite hors normes soulève une question cruciale : qui peut rivaliser avec le club rouge et noir à l'heure actuelle ?

CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain est-il injouable ? Une domination qui divise les experts Autant sur le plan sportif que financier, Toulouse semble évoluer à des hauteurs inatteignables pour la concurrence. Mohed Altrad, président du MHR, n'y va pas par quatre chemins et livre un constat aussi lucide que désabusé sur la situation pour le Midi Olympique.

Le "paradis" toulousain, une forteresse imprenable

Pour le dirigeant, le secret du succès toulousain réside autant dans l’héritage que dans la gestion actuelle du club. « Les joueurs toulousains vivent au paradis et veulent y rester », souligne-t-il. Malgré les avances financières d'autres clubs, les stars stadistes restent fidèles à leur maillot rouge et noir, portées par une culture de la victoire incomparable. Cette stabilité, couplée à une identité de jeu claire et un palmarès en constante expansion, rend le club quasi intouchable.

Et pour cause : avec un budget qui flirte avec les 50 millions d'euros, largement supérieur à celui de nombreux clubs du Top 14, le Stade Toulousain dispose d’une marge de manœuvre considérable. « À Montpellier, nous avançons, mais il faudra encore beaucoup de temps avant de rivaliser à ce niveau », reconnaît le président du MHR.

Un modèle basé sur le long terme

L’une des forces du Stade Toulousain réside dans sa vision stratégique à long terme. Mohed Altrad n’hésite pas à rappeler l’importance de la formation et de la construction patiente d’un projet de jeu : « Former des joueurs, s’appuyer sur un centre de formation optimal… Tout ça prend des années ! » Un constat qui s’applique à Montpellier comme à d'autres clubs, souvent contraints d’opter pour des solutions rapides mais parfois moins pérennes.

À cet égard, le MHR a misé sur un staff jeune et prometteur pour poser les bases d’un projet solide pour espérer jouer les premiers rôles régulièrement. Et pas seulement de manière sporadique comme en 2022. Mais, comme le souligne Altrad, « l’investissement pur ne suffit pas ». Il faut un écosystème complet et une vision à long terme pour espérer, un jour, atteindre la perfection presque insolente affichée par le Stade Toulousain.

Une domination qui interroge l’équité du championnat

La supériorité du Stade Toulousain pose aussi la question de l'équilibre compétitif en Top 14. Mohed Altrad ne cache pas une certaine frustration face à cette domination sans partage : « Quand on joue contre Toulouse, on a parfois l’impression de s’attaquer à un bunker. » Avec des résultats souvent prévisibles, le suspense, élément fondamental du sport, s’érode. Altrad n’hésite pas à comparer la situation au monde de la boxe, où même les champions peuvent être renversés. Avec Toulouse, l’issue des matchs semble bien souvent écrite à l'avance.

Pourtant, cette domination n’est pas qu’un hasard. Elle est le fruit d’un travail de longue haleine, amorcé il y a une décennie. Le président du MHR rappelle ainsi la décision visionnaire de René Bouscatel d’ouvrir le capital du club pour attirer des investisseurs, permettant à Toulouse de retrouver son lustre d’antan. Une démarche qui, bien exploitée, a permis au club de poser les jalons d’une hégémonie durable.

Une exception difficilement exportable

Mais peut-on vraiment s'inspirer du modèle toulousain ? Pour Altrad, la réponse est sans appel : « Ce modèle ne peut être transposé à la plupart des autres entités du rugby professionnel. » La raison principale ? Les ressources uniques dont dispose le Stade Toulousain : des partenariats solides, des recettes stables et un bassin de talents local exceptionnel.

Certes, certains clubs, grâce à des mécènes puissants, peuvent ponctuellement rivaliser. Mais sur le long terme, ces initiatives se heurtent souvent à des limites financières ou structurelles. Résultat : peu de formations peuvent prétendre s’élever au niveau des Rouge et Noir, ce qui contribue à creuser l’écart au sommet du rugby hexagonal.

L’avenir du rugby face à l’ogre toulousain

La récente démonstration du Stade Toulousain face à l’Ulster en Champions Cup illustre à nouveau cette domination presque absolue. « Cette équipe joue aujourd’hui presque à la perfection, et cette perfection, elle l’atteindra bientôt », prévient Altrad. Face à un tel rouleau compresseur, seuls des clubs comme le Leinster ou une province néo-zélandaise semblent capables de rivaliser, d'après l'homme d'affaires.

Pour le Top 14, la question de l’équilibre compétitif reste ouverte. Comment maintenir l’intérêt et l'incertitude dans un championnat dominé aux yeux de beaucoup par une seule équipe ? Heureusement, des formations comme le Stade Rochelais ou encore l'UBB montent en puissance et parviennent désormais à s'armer pour pouvoir rivaliser avec Toulouse. Une concurrence à double tranchant : elle offre plus d'incertitudes au sein des compétitions. Mais elle pousse aussi le Stade à redoubler d'efforts pour conserver sa place au sommet.

Le Stade Toulousain est plus qu'un club : il est devenu une institution, un modèle vivant qui inspire autant qu'il intimide. Mais, comme le souligne Mohed Altrad, ce modèle semble réservé à une élite rare. Reste à savoir si, un jour, un outsider parviendra à briser la machine parfaite des Rouge et Noir. En attendant, le Stade Toulousain continue de tracer son chemin… seul en tête (ou presque).