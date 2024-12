CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain est-il injouable ? Une domination qui divise les experts

Le Stade Toulousain : injouable ? Avec une armada redoutable et des résultats bluffants, Toulouse domine le rugby. Mais cette machine parfaite peut-elle faiblir ? Analyse d’une suprématie fragile.

Le Stade Toulousain impressionne, écrase, et intrigue. Enchaînant les performances de haut vol, les Rouge et Noir dominent depuis plusieurs saisons le rugby français et européen. Mais cette équipe est-elle vraiment injouable, comme le clame Denis Charvet, ou sa suprématie est-elle plus fragile qu'il n'y paraît ? Retour sur les clés du succès toulousain et les interrogations autour de sa pérennité.

Une équipe taillée pour l’histoire

"Pour moi, c’est le meilleur effectif en Europe, et c’est pour ça qu’ils sont injouables !", affirme sur RMC, Denis Charvet, dithyrambique sur le Stade Toulousain. Effectivement, difficile de contredire l’ancien international : Toulouse aligne un collectif riche et varié, porté par des stars comme Antoine Dupont, "le meilleur joueur du monde à la mêlée", et Thomas Ramos, considéré comme "le meilleur buteur français". Cette ossature tricolore, quasi fusionnelle avec l’équipe de France, renforce un effectif où la qualité transpire à chaque poste.

🏉 Toulouse, injouable même en Europe ?



🗣️ Denis est impressionné : "Ils ont un très grand manager, un très grand staff et je suis bluffé par l'effectif. C'est le meilleur d'Europe." #RMCLive pic.twitter.com/tPaaHqlOzM — Super Moscato Show (@Moscato_Show) December 5, 2024

Les Toulousains ne se contentent pas de briller sur le papier. Depuis quatre ans, leur domination est sans partage, avec des titres en Top 14 et en Champions Cup. "Ils provoquent leur chance", résume Charvet, soulignant une équipe qui conjugue talent brut et travail d’orfèvre orchestré par un staff d’élite, avec Ugo Mola en chef d’orchestre.

Mola : le génie et ses doutes

Mais Ugo Mola refuse de s’emballer. "Tout va bien, oui, mais c’est d’une fragilité absolue", confie-t-il via L'Equipe. Derrière ce perfectionnisme se cache une obsession : éviter l’embourgeoisement d’un groupe qui gagne tout ou presque. "Le pire ennemi du Stade Toulousain reste le Stade Toulousain", admet-il. Ce discours humble, presque anxieux, contraste avec l’assurance apparente du jeu toulousain. Pourtant, il est essentiel pour maintenir le collectif au sommet d’un rugby où les cycles de domination sont rarement éternels.

Mola insiste sur l’exigence au quotidien : "Quel niveau de rugby tu proposes ? Sur ce niveau d’exigence, je suis intransigeant." Une approche stricte, indispensable pour éviter les pièges d’un sport où la marge entre triomphe et désillusion est ténue.

Une suprématie fragile ?

Vincent Moscato, fidèle à son franc-parler, tempère les propos dithyrambiques. "Un collectif peut monter très haut, mais tout peut descendre très rapidement", rappelle-t-il. Selon lui, Toulouse n’est pas injouable sur le long terme. "Toutes les grandes équipes passent à la trappe à un moment donné." Le Stade Toulousain, bien qu’impressionnant, n’échappera pas à cette réalité si le niveau d’exigence faiblit.

🏉 Toulouse, injouable même en Europe ?



🗣️ Vincent règle le problème : "Ugo Mola est très bon pour maintenir ses mecs à un niveau très très fort mais un collectif, ça peut se désagréger très rapidement ! C'est pour ça que je ne les vois pas injouables moi." #RMCLive pic.twitter.com/WOpjrAY1jF — Super Moscato Show (@Moscato_Show) December 5, 2024

Le Leinster, épouvantail européen que Toulouse a battu l’an dernier à l'instar du Stade Rochelais, en est l’exemple parfait. Une équipe perçue comme invincible… jusqu’à sa chute. Et Moscato d’ajouter : "Mola a raison de tenir ce discours, parce que ça tient à un fil."

Une confiance et des chiffres déconcertants

Malgré ces mises en garde, les chiffres plaident pour Toulouse. Invaincus en Champions Cup l’an dernier, ils ont affiché une supériorité écrasante, surclassant leurs adversaires avec des statistiques hallucinantes et un jeu basé sur la vitesse et l’intelligence. Leur domination face au Leinster en finale, malgré des moments chauds, a marqué les esprits.

Cette réussite s’appuie aussi sur une confiance inébranlable. "Ils ont une telle confiance en eux, un tel effectif, qu’ils sont devenus injouables !", martèle Charvet. Et si le doute n’a pas encore saisi les Toulousains, chaque match est un nouveau test pour conforter leur place au sommet.

Le Stade Toulousain face à ses défis

Les défis restent nombreux pour Toulouse, à commencer par la gestion d’un calendrier infernal. Ce week-end, ils affrontent l’Ulster en Champions Cup, avant un déplacement périlleux à Exeter puis en Afrique du Sud face aux Sharks en janvier. Jouer à Durban ? "Pas facile !", avertit Moscato. Ces matchs sont autant d’occasions pour les adversaires de déjouer la mécanique toulousaine.

Le Stade sait aussi que la concurrence s’organise. La Rochelle, double vainqueur de la compétition, reste un rival redoutable. Et l'UBB monte aussi en puissance sus les ordres de Yannick Bru. Et en Top 14, des équipes comme Toulon, Castres ou Clermont rêvent de briser la domination toulousaine.

Une invincibilité à relativiser

Alors, le Stade Toulousain est-il injouable ? Peut-être pour le moment, mais tout cycle a une fin. "Évidemment qu’ils peuvent chuter", admet Denis Charvet, tout en saluant leur ambition. À l’inverse, Ugo Mola reste lucide : "Tu as le droit de perdre."

Cette lucidité est sans doute la meilleure arme des Toulousains pour rester au sommet. Car si leur effectif impressionne et leurs performances enchantent, le rugby reste un sport imprévisible, où la chute peut survenir à tout instant. Mais une chose est sûre : le Stade Toulousain est aujourd’hui la référence ultime. À ses adversaires d’en faire un mythe ou de le renverser.