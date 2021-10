RUGBY. TOP 14. Pour jouer, Dorian Aldegheri a menti au Stade Toulousain

Dans une interview de la Dépêche du Midi révélée cette semaine, Dorian Aldegheri avoue avoir menti au staff rouge et noir pour pouvoir jouer.

C'est un mensonge qui se paie sur le long terme. Lors du match du 17 avril dernier opposant le Stade Toulousain à Castres, le pilier droit international a omis de mentionner quelque chose à son staff. En effet, la veille, il est victime d'une déchirure au mollet droit. C'est dans une interview accordée à la Dépêche du Midi qu'il l'avoue. Titulaire ce jour-là au milieu d'un XV relativement inexpérimenté, les rouges et noirs perdent dans le Tarn. Le joueur raconte qu'il avait "décidé de continuer, de ne rien dire et de jouer". Il précise cependant que "c'est ce qu'il ne faut pas faire".

Si le joueur joue son match sans trop de problème, il paiera cher le fait d’avoir dissimulé ses douleurs à son entourage et à son staff. Lors de la demi-finale de Champions Cup face à l’UBB, il se détériore sérieusement le mollet. Il déclare : "Têtu, j’ai dit : ‘‘ça va passer’’. Et cela n’a pas suffi. Sur la deuxième mêlée, cela s’est complètement déchiré. J’ai saigné sur 20 centimètres. Je savais que c’était mort pour la finale de Coupe d’Europe et c’était d’autant plus difficile que j’avais manqué la finale du Top 14 en 2019. Cela faisait deux finales que je loupais et c’était compliqué mentalement."

Cette frustration, il comptait l’utiliser pour se rétablir du mieux possible en vue de la finale de Top 14. Et il y arrive. Le pilier droit international dispute 20 minutes en remplacement de Charlie Faumuina. Il évoque son ressenti d’avoir pu disputer ce match au Stade de France : “Je me suis accroché, j’ai persisté avec le staff médical.[...] Et franchement, de l’avoir jouée, c’est quelque chose. Tu souffles, tu as moins la pression – pas avant, après du coup ! –, tu te dis : ‘‘ C’est bon, je l’ai jouée’’ et tu bascules sur une autre saison.” L’entraîneur des avants du Stade Toulousain parle aussi de cette récupération express : “L’image que je retiens, c’est sa finale où il a été étincelant pendant 20, 25 minutes et nous espérons tous qu’il retrouve ce niveau entraperçu. Je pense qu’il va petit à petit retrouver ses qualités. Il a beaucoup bossé physiquement”.