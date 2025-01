TOP 14. Willis reste au Stade Toulousain, mais une clause dans son contrat pourrait tout changer

Depuis la prolongation de Jack Willis au Stade Toulousain, la presse britannique s’active et évoque une clause qui permettrait de rapatrier le flanker au pays.

C’est peut-être LE meilleur troisième ligne du Top 14 et le Stade Toulousain le gardera pour un bon moment. Tout du moins, c’est ce qui est avancé avec la prolongation XXL de Jack Willis jusqu’en 2029 chez les Rouge et Noir. Néanmoins, certaines informations venues d’outre Manche viennent nuancer les dernières nouvelles autour de l’ancien international anglais de 28 ans. TOP 14. Absent à Noël, le père Stade Toulousain annonce 10 grosses prolongations pour la nouvelle année

Coupe du monde ou Top 14 en 2027 ?

En effet, selon plusieurs médias anglais dont le Daily Mail et The Times, le flanker aurait une clause dans son contrat. Cette dernière lui permettrait de rejoindre un club anglais sur la saison 2027/2028, s’il le souhaite. Un transfert qui lui permettrait ainsi d’être sélectionnable pour la prochaine Coupe du monde en Australie, puisque seuls les joueurs évoluant sur le sol anglais peuvent postuler au XV de la Rose.

Cette information fait également suite à une déception marquée du côté de l’Angleterre. En effet, le non-retour au pays du troisième ligne est vécu comme un “un coup dur pour le sélectionneur anglais Steve Borthwick”, selon le Daily Mail. De son côté, le Times affirme que Jack Willis joue “le meilleur rugby de sa carrière” du côté de la Haute-Garonne.

RUGBY. ‘‘Brillantissime’’, cet Anglais fait rêver au Stade Toulousain (et ce n’est pas Willis)

Jack Willis, retour en Angleterre avorté

Par ailleurs, ces mêmes médias relaient le fait que le Toulousain n’était pas contre un retour au pays, en lieu et place de sa prolongation de contrat avec le Stade Toulousain. Cependant, ce dernier aurait pris contact avec la fédération anglaise et n’aurait eu aucune assurance que les conditions de son retour soient respectées, selon la presse anglaise.

Entre autres, Jack Willis et ses proches auraient demandé à ce que le troisième ligne intègre la liste des joueurs aux contrats fédéraux privilégiés. Ces derniers voient une partie de leur salaire être payée par la RFU (Rugby Football Union), la fédération anglaise, évitant au joueur de revivre ce qu’il a déjà expérimenté avec les Wasps. Cette écurie avait fait faillite alors que l’actuel Toulousain était encore sous contrat chez cette équipe pourtant iconique du rugby anglais.

Premiership. 167 licenciements chez les Wasps, un jour sombre pour le rugby anglais

De plus, le joueur aurait également sondé la sélection du XV de la Rose pour savoir s’il aurait eu la certitude d’être appelé en équipe nationale s’il revenait au pays. Cependant, Steve Borthwick et son staff n’aurait pas souhaité lui promettre une place assurée sous le maillot blanc. De plus, les récents exemples de transfuges anglais en Top 14 revenant au pays en quête de sélections ont été des expériences décevantes ces dernières années, à l’image du talentueux Zach Mercer (désormais à Gloucester, mais ancien du MHR).

Loin de toute pression liée à la sélection anglaise pour l’instant, Jack Willis va pouvoir se concentrer pleinement sur ses objectifs avec le Stade Toulousain cette saison. Une aubaine pour le club rouge et noir, même si le spectre d’une éventuelle sélection avec les Lions britanniques et irlandais cet été est aussi possible. En bref, tout le monde s’arrache Jack Willis, mais pour l’instant les heureux sont du côté d’Ernest-Wallon.

RUGBY. Alerte à Toulouse, Jack Willis absent en phase finale de Top 14 ?