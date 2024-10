RUGBY. Courtney Lawes : « Mon plaquage sur Plisson ? C’était juste de la chance »

Après son énorme caramel sur Jules Plisson en 2015, Courtney Lawes va retrouver le Français lors de Provence-Brive jeudi soir.

Cet été, la star du rugby anglais Courtney Lawes a débarqué à Brive, en ProD2. Apportant toute son expérience au CAB, il pèse de tout son poids sur les terrains de la 2ᵉ division française.

Une action légendaire

Avec 105 sélections au compteur avec le XV de la Rose, le polyvalent 2ᵉ ou 3ᵉ ligne a connu les joutes internationales pendant plus d’une décennie. Au cours de celle-ci, il a découpé à tour de bras ses adversaires, mais un plaquage en particulier est resté dans les mémoires en France.

Il s’agit évidemment de celui sur Jules Plisson, alors ouvreur du XV de France. Ce Crunch de 2015 est resté dans les annales pour cet énorme caramel de Courtney Lawes.

Ironie du sort, les deux hommes pourraient se retrouver sur les terrains de ProD2 cette saison. Ou plutôt cette semaine, puisque le CAB se déplace jeudi à Provence Rugby (le nouveau club de Jules Plisson) pour un choc de haut de tableau.

Dans les colonnes du Midi Olympique, il se confie sur cette rencontre à venir et ses plaquages dévastateurs face à la France :

Vous souvenez-vous de vos plaquages sur Morgan Parra et Jules Plisson ?

"Oui, parfaitement. Celui sur Plisson encore plus que tous les autres, tout simplement parce que le timing était parfait. C’était juste de la chance en fait (sourire)."

« Tout ce qui peut aider votre équipe fait du bien »

« Mettre un gros plaquage, c’est probablement ce qui fait le plus vibrer le public. Mais au rugby, il y a beaucoup de choses que l’on peut faire pour se faire du bien, comme marquer des essais, mettre de gros impacts, mais aussi récupérer des ballons, ce que j’essaie de faire de plus en plus puisque c’est un secteur dans lequel je me spécialise maintenant. Tout ce qui peut aider votre équipe fait du bien », résume Lawes.

Si les deux hommes ne sont plus au sommet de leur art, le match de jeudi aura certainement une saveur particulière pour eux. Attention aux secousses s’ils se croisent sur le terrain.