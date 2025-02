RUGBY. 90 sélections, le titan anglais Maro Itoje révèle pourquoi il a refusé le Top 14

Ces dernières années, des clubs du Top 14 ont tenté d’attirer Maro Itoje dans l’Hexagone néanmoins, le colosse anglais a toujours préféré rester en Angleterre.

Si vous vous intéressez au rugby, vous connaissez forcément Maro Itoje. À seulement 30 ans, le deuxième ligne des Saracens compte déjà 90 sélections avec le XV de la Rose. Colosse indéboulonnable, il avait déjà été sollicité par des clubs de Top 14 qui voulaient s’attacher ses services.

‘‘Voilà pourquoi je ne reste pas en Angleterre’’, cet international anglais encense le Top 14 et le rugby en France

En effet, ces dernières années, le LOU Rugby et le RC Toulon avaient sérieusement essayé de s’attacher les services du numéro 4. Cependant, si Maro Itoje a hésité, il a finalement toujours décliné les invitations à rejoindre le Top 14. Mais pourquoi refuse-t-il cet appel ?

Itoje, un Anglais en Angleterre

Selon des propos relayés par Rugby Pass, le deuxième ligne anglais aurait refusé de migrer pour une raison simple, mais compréhensible : il n’arrive pas à renoncer à la sélection d’Angleterre. Pour rappel, les joueurs évoluant hors du championnat anglais n’ont pas le droit d’être sélectionnés avec le XV de la Rose.

RUGBY. Alerte à Toulouse, Jack Willis absent en phase finale de Top 14 ?

“Si je n'ai pas poussé pour y aller [en Top 14], c'est parce que je voulais jouer pour l'Angleterre. J'avais l'impression que mon temps sous le maillot anglais n'était pas encore terminé. Du fond de mon cœur, je sais que si j’avais regardé la sélection jouer de l'autre côté de la Manche, je n'aurais pas été en paix avec moi-même”, a-t-il confié aux journalistes avant le Crunch.

Et l’Anglais est visiblement récompensé pour son choix. En effet, le deuxième ligne des Saracens est l’actuel capitaine de sa sélection. De plus, il est pressenti pour être celui qui mènera les Lions britanniques et irlandais en Australie, cet été. En restant en Angleterre, il se permet même de rêver d’un éventuel record de sélections avec le XV de la Rose. Pour cause, il évolue à un poste où une belle longévité internationale est courante et il n’est qu’à “seulement” 38 matchs de battre le record.

TOP 14. Willis reste au Stade Toulousain, mais une clause dans son contrat pourrait tout changer

Régulièrement convoqué depuis 2016, Maro Itoje a un palmarès bien rempli avec l’Angleterre. Tout d’abord, en 2014, il a été champion du monde U20. Ensuite, il a remporté le Tournoi des 6 Nations à 3 reprises, en 2016, 2017 et 2020. Pour ses premiers mois en sélection, il avait même participé à gagner le dernier Grand Chelem gagné par l’Angleterre.

Avec ces déclarations, Maro Itoje a aussi remis sur le devant de la scène le débat autour de l’éligibilité des joueurs anglais évoluant à l’étranger. Actuellement, des joueurs tels que Jack Willis, David Ribbans, Kyle Sinckler ou encore Lewis Ludlam ne peuvent pas être appelés par Steve Borthwick en sélection. Ainsi, le capitaine de l’Angleterre a tenu à apporter son soutien à ces internationaux :

Nous voulons que les meilleurs joueurs soient sélectionnables pour l'Angleterre. Nous voulons que tous les gars qui jouent bien soient là pour la sélection, ou, tout du moins, qu’ils soient disponibles pour elle. Cependant, chacun a sa carrière à gérer. Parfois, vous devez prendre des décisions pour la mener à bien. J'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs qui sont allés jouer ailleurs. J'ai beaucoup joué au rugby et j'ai passé beaucoup de temps avec la plupart de ceux qui sont partis à l'étranger. Je leur souhaite le meilleur.”

RUGBY. Willis & co. Le Top 14 tombe-t-il sous le charme anglais ?