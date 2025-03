TOP 14. ''Malades'', les Rochelais peuvent-ils se soigner pour éviter le naufrage ?

Deux titres européens et puis quoi ? Aujourd’hui, les Rochelais n’y arrivent plus. Charvet évoque une équipe ''malade'', O’Gara veut retrouver l’agressivité perdue.

Ça ne rigole plus à Marcel-Deflandre. Alors que le printemps pointe son nez, le Stade Rochelais traverse une période hivernale sans fin. Face à Castres, malgré l’envie affichée, les Maritimes n’ont pu faire mieux qu’un nul frustrant (12-12). Ce samedi, c’est un déplacement périlleux à Clermont qui se profile, et la qualification pour les phases finales du Top 14 est loin d’être assurée. Pire, elle s’éloigne inexorablement. Comme le rappelle l’ancien coach rochelais Jean-Pierre Elissalde pour France Bleu : « Chaque match est une phase finale ».

Des Rochelais « malades » selon Denis Charvet

Si les supporters jaune et noir se posent mille questions, Denis Charvet apporte un début d’explication sans mâcher ses mots via RMC : « Le vrai problème, c’est qu’il faut trouver des ressorts. La vérité, c'est qu'ils sont malades. C’est très compliqué de se remettre en question. Je crois qu'ils n’ont pas digéré les deux titres. Finalement, ils n'ont plus d'objectifs. Le bouclier de Brennus qu’ils ont perdu et comment ils l’ont perdu, ça leur a mis un gros coup derrière la tête. Et derrière, ils n’ont pas su se remettre en question. Tu peux prendre n’importe quel entraineur aujourd'hui, je ne sais pas quel discours il peut faire passer. Et quel discours peut marcher sur eux. »

Un diagnostic sévère mais lucide. Car après avoir tutoyé les sommets, le groupe rochelais semble désormais manquer de repères et de cette « faim » qui faisait autrefois sa force. Le groupe est vieillissant. D'aucuns estiment que le club n'a pas réussi à construire sur ses succès suffisamment rapidement pour préparer l'avenir. Les Maritimes sont en fin de cycle. Et il n'est pas certain que les changements à venir au sein du groupe suffisent pour relancer la machine dans un avenir proche. Mais pour l'heure, les Rochelais doivent avant tout retrouver le chemin de la victoire pour ne pas rater la qualification.

Grégory Alldritt : « On doit faire mieux notre boulot »

Face à ces difficultés, le capitaine Grégory Alldritt reste positif, via Sud Ouest, tout en admettant l’ampleur du chantier : « On dit que c’est notre passion, mais c’est avant tout notre boulot. Il faut qu’on arrive tous à faire mieux notre boulot, tout simplement. On essaie vraiment de mettre des choses en place, mais dès qu’on tente de jouer un peu, on fait une petite scorie ou une faute. Ça casse toute la dynamique. » Et d’ajouter : « Le problème, c’est que c’est le week-end que ça compte. On a la chance de se lever pour jouer au rugby. Il faut qu’on garde les sourires, qu’on bosse. Le destin fera le reste. J’espère que ça va tourner à un moment donné. »

Ronan O’Gara cherche le déclic

De son côté, Ronan O’Gara ne cache pas son inquiétude mais refuse d’abdiquer : « Peu importe votre niveau d’expérience, quand vous perdez confiance, vous perdez beaucoup. On a besoin d’être plus précis, plus disciplinés, de trouver ce ‘nasty streak’, notre côté méchant. Aujourd’hui, c’était un nouveau point de départ avec un nouveau groupe. C’est frustrant parce que j’ai vu des bons signes pendant la semaine, mais pas de transfert aujourd’hui. On a besoin d’aller travailler. Le vestiaire est triste, je ne vois pas de joueurs qui veulent abandonner le projet. »

Le technicien irlandais prévient toutefois : « En ce moment, on n'a pas la cohésion, on n'a pas la confiance, on n'a pas de croyance entre nous. Mais le groupe est soudé. On peut retourner ça. En revanche, on a besoin de changer des choses. Je vais garder ça pour moi. Après Clermont, on parlera de ça. L'horloge est contre moi, contre l'équipe. »

Le travail suffira-t-il ?

Pour le Stade Rochelais, le déplacement à Clermont sera une nouvelle finale. Le travail est nécessaire, mais la vraie question est ailleurs : suffira-t-il ? L’urgence impose désormais aux Maritimes de retrouver leur identité et surtout une confiance disparue. Face à un public exigeant, les hommes de Ronan O’Gara sont à un tournant majeur de leur saison.

Il reste à espérer que l'étincelle se produise enfin. Sans quoi, c'est tout un projet sportif et une saison qui pourraient basculer définitivement dans la déception.