Top 14. Pas de vacances pour ses internationaux, 2 blessés à La Rochelle

Après avoir concédé le match nul contre Castres (12-12), La Rochelle peut également se mordre les doigts de la perte de Grégory Alldritt et Paul Boudehent.

La Rochelle n’arrive pas à sortir du marasme dans lequel le double champion d’Europe s’est englué. Ce samedi 22 mars, les Maritimes ont signé un match nul décevant contre le Castres Olympique (12-12), malgré une entame séduisante. Sous une pluie diluvienne, l’effectif mené par Ronan O’Gara a aussi vu deux de ses joueurs quitter la pelouse du stade Marcel Deflandre blessés.

Boudehent et Alldritt blessés

Dans un premier temps, c’est Paul Boudehent qui a dû laisser les siens à la 34e minute de jeu. Blessé au sternum, le joueur est sorti grimaçant. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, le joueur était déjà blessé depuis une semaine. Il s’était fait mal avec le XV de France, mais le staff rochelais lui aurait tout de même demandé de jouer.

“Il avait passé une IRM avec le XV de France. Ce matin, l’équipe médicale a vu une petite alerte, mais c’était ok pour jouer. Je lui ai demandé de jouer, il a essayé de tout donner, mais la douleur était trop forte et il a pris une autre claque”, a confié Ronan O’Gara après la rencontre. Par ailleurs, le manager irlandais aurait présenté ses excuses au joueur après la rencontre.

Ensuite, c’est le colosse Grégory Alldritt qui a dû quitter prématurément le terrain. En début de seconde période, le numéro 8 a été victime d’une béquille. Incapable de continuer la rencontre, il a cédé sa place à Levani Botia à la 49e minute de jeu. Tout comme Paul Boudehent, l’ancien troisième ligne d’Auch n’est pas attendu pour le déplacement sur le pré de l’ASM Clermont-Auvergne.

Cependant, ce n’est pas tant le choc en Auvergne qui inquiète le Stade Rochelais. En effet, les Maritimes accueillent le Munster, le 5 avril prochain, pour un huitième de finale de Champions Cup à haute intensité. Pour ce duel franco-irlandais, Grégory Alldritt pourrait être vraisemblablement de retour, mais l’apparition de Paul Boudehent, elle, est plus qu'incertaine.

La Rochelle méconaissable

Avec le match nul concédé contre Castres, La Rochelle connaît sa septième rencontre consécutive sans victoire, toutes compétitions confondues. En Charente-Maritime, Pierre Bourgarit et ses coéquipiers n’y arrivent plus. Par ailleurs, le talonneur est apparu relativement désespéré au micro de Canal+ après la rencontre.

“Qu’est-ce qu’il nous manque ? Un peu de tout… Pas forcément de l’engagement, mais de la puissance avec de la maîtrise. On est méconnaissables devant. On va se dire les choses, se regarder dans les yeux. On va se dire un peu les mêmes phrases, mais… (soupire) Après, on va se remettre au travail et on va fermer nos gueules”, confie Pierre Bourgarit, sans langue de bois, après le match.

