Ollivon, Tuipulotu, Fickou, l'impressionnant XV des absents pour le 6 Nations 2025

Comme chaque année, de nombreuses stars vont manquer à l'appel pour le Tournoi des Six Nations. Découvrez l'équipe complète des absents de l'édition 2025.

Le Tournoi des Six Nations débute dans une dizaine de jours et les fans de rugby ne tiennent plus en place. La meilleure compétition de l’année s’apprête à débuter, les Bleus feront leur entrée dans la compétition face au Pays de Galles au Stade de France le 31 janvier. Malgré cette effervescence, certains seront contraints de suivre la compétition depuis leur canapé. Voici le XV des joueurs qui manqueront le Tournoi des Six Nations 2025.

Reda Wardi souffre d’une fracture des côtes, qu’il a subie face au Leinster en Champions Cup, il devrait manquer a minima les deux premiers matchs. Jamie George, talonneur et vice-capitaine du XV de la Rose, est lui blessé aux ischios jambiers.

Le pilier droit des Bleus Tevita Tatafu était censé reprendre la compétition le week-end dernier en Challenge Cup avec Bayonne. Il souffre d’une inflammation du genou après avoir soigné sa cheville. « Ce serait précipité qu’il reparte directement en équipe de France », a glissé Grégory Patat à Rugbyrama.

Cummings (Éco) – Coles (Ang)

Les deux poutres anglo-saxonnes manqueront à l’appel. Scott Cummings, victime d’une fracture du bras avec Glasgow, manquera toute la compétition. Côté anglais, pour pallier l’absence d’Alex Coles dans le groupe, Steve Borthwick a appelé Henry Pollock en renfort.

Ollivon (Fra) – Dombrandt (Ang) – Jelonch (Fra)

Charles Ollivon a malheureusement subi une rupture des ligaments croisés lors d’une action incroyable menée avec son ami Baptiste Serin. Le grand Charles manquera toute la fin de saison.

Baptiste Serin est absolument GÉNIAL sur cet essai ! Quelle improvisation parfaite pour franchir et quelle offrande pour Tuicuvu !



Et pensée pour Ollivon qui réussit à faire vivre le ballon malgré son genou qui lâche. pic.twitter.com/vYbailjDRm January 4, 2025

On ne connait pas encore la gravité des blessures de Dombrandt et Jelonch, tous deux écartés de la préparation sans plus d’explications. On ne connait pas la durée de leur indisponibilité. À noter qu’Alexandre Roumat aurait pu faire partie de la liste, mais il devrait reprendre la compétition ce week-end face à Montpellier avec le Stade Toulousain.

Quelle 3ème ligne pour le XV de France lors du 6 Nations en l’absence de Charles Ollivon ?

Van Poortvielt (Ang) - Anscombe (Galles)

Les deux joueurs comptent tout de même 59 sélections cumulées à eux deux, ce n’est pas rien ! Ce sont deux absences qui vont peser pour leurs sélections respectives puisqu’elles se trouvent à des postes clés. Gareth Anscombe est sorti à la mi-temps du match face à Sale (36-20) après avoir pris un coup sur la tête.

Fickou (Fra) – Tuipulotu (Éco)

Ce sont peut-être les deux absences les plus préjudiciables de cette équipe. Sione Tuipulotu, en grande forme avec Glasgow, est forfait pour le Tournoi. L’Écosse devra faire sans son leader de jeu au centre de l’attaque, voilà qui devrait changer grandement les choses. Côté français, Fabien Galthié perd là son capitaine de la défense. Malgré tout, la concurrence et le vivier à ce poste (Depoortère, Fickou, Gailleton) vont permettre aux Bleus de pallier correctement cette absence. À noter que Jonathan Danty est également forfait.

Feyi-Waboso (Ang) – Winett (Galles) – Dyer (Galles)

Alors que le Pays de Galles est en grande difficulté sur la scène internationale, Warren Gatland se prive de ses meilleurs talents. Cam Winett et Rio Dyer ne figurent pas dans la liste des Gallois alors qu’ils font partie des meilleurs joueurs à leur poste. Dyer était même l’attraction du Tournoi la saison passée, impressionnant les observateurs par ses appuis et sa vitesse. Il faudra suivre les changements dans le groupe, car ces deux-là pourraient faire leur retour rapidement. Pour finir, l’ailier du XV de la Rose Feyi-Waboso manquera la compétition à cause d’une blessure à l’épaule.