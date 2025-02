TOP 14. Le Stade Toulousain 'meilleur' pendant les doublons ? Clermont face au défi du champion en titre

Toulouse privé de ses stars ? Pas de quoi inquiéter les Rouge et Noir, experts des doublons. Mais Clermont, solide à domicile, veut faire vaciller le champion.

À l'approche du choc tant attendu entre l'ASM et le Stade Toulousain au stade Marcel-Michelin, les Jaunards se préparent à affronter une équipe toulousaine redoutable, même en période de doublons. Historiquement, les Rouge et Noir excellent durant ces phases, grâce à une profondeur d'effectif impressionnante.

Toulouse, maître des doublons

Malgré l'absence de plusieurs internationaux retenus en équipe nationale, le Stade Toulousain ne faiblit pas. Avec plusieurs titres de champion de France Espoirs ces dernières années, les Rouge et Noir savent comment préparer l'avenir. Surtout, ils ne manquent jamais de talents lorsque les cadres sont absents. Des joueurs comme comme Joshua Brennan ou encore Paul Costes, issus de cette pépinière, se sont déjà imposés en Top 14.

L'an passé, lors d'une rencontre mémorable au Michelin, la "classe biberon" toulousaine, avec une moyenne d'âge de 22 ans, avait renversé Clermont dans un match à 70 points. Malgré une équipe rajeunie, les Toulousains avaient démontré leur capacité à performer sous pression, même sans leurs cadres habituels. Et c'est aussi vrai cette saison.

Ils sont tellement habitués à travailler avec des jeunes, de très bons jeunes, qu’ils font toujours en sorte que leur équipe ne s’affaiblit pas. (Frédéric Charrier pour Rugbyrama)

Sur son site officiel, Clermont ne manque pas de noter que "si l’équipe de Toulouse est la meilleure défense du championnat avec 250 points encaissés (soit 16,5 en moyenne par match) les 3 matchs joués sans les internationaux (J9, J10 et J 15) font encore baisser cette moyenne à 11,5 points / match."

Avec plus de 3 points glanés au classement en période internationale, Toulouse conserve un rythme très élevé et ne compte pas lever le pied dans les prochaines semaines. Après ce premier faux doublon à Clermont, le Stade recevra Bayonne puis Vannes. L'occasion d'engranger de précieux points à domicile. Et pour certains éléments de prouver qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer plus tard dans la saison.

Clermont face au défi toulousain

De son côté, l'ASM, bien que privée de certains joueurs clés, possèdent aussi des talents capables de faire la différence. On pense notamment au jaune Baptiste Jauneau, qui pourrait être l'un des dynamiteurs auvergnats face à la défense des Rouge et Noir. Avec plus de 10 km parcourus ballon en main, l'attaque clermontoise n'est pas plus avare sur les intentions de jeu. Les hommes de Christophe Urios sont conscients qu'ils ne doivent pas prendre ce match à la légère. Surtout s'ils veulent éviter un deuxième revers à domicile et continuer de jouer les premiers rôles (5e à l'heure actuelle, NDLR.) dans cette saison 2024/2025.

Penser le Stade Toulousain amoindri en période de doublons est ainsi complètement illusoire. (asm-rugby.com)

Ce dimanche, le stade Marcel-Michelin sera le théâtre d'un classique du championnat malgré les absences. Les supporters des deux camps attendent un spectacle de haut niveau, où chaque détail pourrait faire la différence. En somme, bien que le Stade Toulousain ait prouvé sa capacité à briller en période de doublons, l'ASM, portée par son public et sa détermination, a toutes les cartes en main pour s'imposer face au champion en titre.