TOP 14. COMPOSITION. Un Stade Toulousain rajeuni pour un déplacement volcanique à Clermont

Un défi de taille pour un Toulouse rajeuni ! Les Rouge et Noir, privés de nombreux cadres, misent sur leur jeunesse pour affronter une ASM déterminée.

Le Stade Toulousain débarque en Auvergne avec un XV remanié mais déterminé à imposer son jeu face à une ASM en quête de rédemption. Privé de nombreux internationaux, le club haut-garonnais aligne une équipe jeune et ambitieuse pour ce choc de la 16e journée du Top 14.

Une jeunesse toulousaine à l’épreuve

Les absences pour le Tournoi des 6 Nations ouvrent la porte à de nouvelles têtes. Delpy sera titulaire à l’ouverture aux côtés de Graou, qui enchaîne à la mène.

Costes et Chocobares assureront la stabilité au centre, tandis que Mallia, Delibes et Lebel complètent une ligne de trois-quarts explosive. Devant, la 3e ligne comptera sur l’expérience de Jelonch et de Willis, capitaine du soir, accompagnés par le jeune Brennan.

Des duels clés en perspective

Face à la puissance des ballons portés clermontois, les Rouge et Noir devront répondre avec une défense hermétique et un paquet d’avants solidaire. Arnold et Vergé formeront la seconde ligne, tandis qu’Ainu’u et Lacombre épauleront Aldegheri en première ligne.

Le banc, avec des profils comme Flament, Merkler ou Castro-Ferreira, pourra apporter un impact supplémentaire en fin de match.

Stade Toulousain 1 Ainu’u 2 Lacombre 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Vergé 6 Willis 8 Jelonch 7 Brennan 9 Graou 10 Delpy 11 Lebel 12 Chocobares 13 Costes 14 Delibes 15 Mallia 16 Cramont 17 Neti 18 Flament 19 Banos



20 Castro-Ferreira 21 Saito 22 Epée 23 Hawkes

Toulouse , roi des doublons ?

Habitué à performer pendant les doublons, le Stade Toulousain devra encore prouver qu’il sait gérer ces périodes charnières. Clermont, de son côté, veut briser la malédiction face à son bourreau récent.

Un combat intense attend les Toulousains dimanche soir au Michelin, et les jeunes auront une belle occasion de montrer qu’ils ont l’étoffe pour briller sous la tunique rouge et noire.