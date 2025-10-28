Vos matchs de rugby Toulouse/Stade Français et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaine ?
Grosse semaine de rugby à la télé ! Du jeudi au dimanche, le Top 14 et la Pro D2 s’enchaînent avec des affiches bouillantes. Voici le programme complet pour ne rien rater depuis ton canapé.
Grosse semaine de rugby à la télé ! Du jeudi au dimanche, le Top 14 et la Pro D2 s’enchaînent avec des affiches bouillantes. Voici le programme complet pour ne rien rater depuis ton canapé.

Cette fois encore, les amateurs de balle ovale peuvent se tenir prêts devant leurs téléviseurs. Les joutes de Top 14 et de PRO D2 se dérouleront du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre. Voici le programme complet de la 9e journée.

Le leader reçoit son dauphin dès samedi en Top14

La 9e journée du championnat va s’ouvrir sur une très belle affiche opposant Toulon à Lyon dès 14h30. Meilleure défense du championnat avant la 7e journée, les Toulonnais (battus par Toulouse 59-24) devront faire face au retour de leur ex-pépite Jiuta Wainiqolo (6 essais en 5 matchs).

TOP 14. Fessée à Toulouse et casse à l’infirmerie : le RCT repart groggyTOP 14. Fessée à Toulouse et casse à l’infirmerie : le RCT repart groggyEnsuite, dès 16h35, un multiplex de quatre rencontres sera diffusé sur les antennes de Canal. Bayonne-Montauban, Castres-Bordeaux et Montpellier-Clermont seront diffusés sur les chaînes Canal+ Live, tandis que Pau-Perpignan sera à suivre sur Canal+ Sport.

TOP 14 – Journée 8

Samedi 1 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025

Le choc de cette 8e journée se déroulera dans la soirée de samedi avec le très alléchant Toulouse - Stade Français. Les deux formations, à égalité de points en haut du classement avec 25 unités, vont se disputer la place de leader dans un stade Ernest-Wallon chauffé à blanc.

Pour finir le week-end, La Rochelle reçoit le Racing 92 dans son antre de Marcel-Deflandre, après un déplacement fructueux du côté de Gerland le week-end dernier (victoire face à Lyon 19-36). Nul doute que la mêlée la plus pénalisée du championnat aura à cœur de démontrer ses progrès devant son public.

Et en PRO D2, un jeudi-vendredi musclé

Ça démarre jeudi soir avec un choc entre Soyaux-Angoulême et Grenoble à 21h (Canal+ Sport). Vendredi, sept matchs à la suite, dont un alléchant Béziers - Colomiers à 19h (Canal+ Sport), remake de nombreuses batailles du passé.

PRO D2 – Journée 8

Jeudi 30 octobre 2025

Vendredi 31 octobre 2025

Vendredi, dès 19h, Béziers – Colomiers ouvrira le bal, suivi d’un multiplex à 19h30 avec du gros combat partout : Vannes, Valence-Romans, Aurillac, Oyonnax, Mont-de-Marsan, Nevers, Agen, Dax, Carcassonne et Biarritz seront tous sur le pont, avant de conclure cette journée par un Aix-en-Provence – Brive à 21h.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Fessée à Toulouse et casse à l’infirmerie : le RCT repart groggy
News
8 matchs, 0 victoire, 3 départs : le 'dramatico' fatal à Franck Azéma
News
TOP 14. Ambitieux, l’Aviron Bayonnais passe à l’attaque sur un membre majeur de l’UBB
News
TRANSFERT. Le puissant Billy Vunipola (MHR) va-t-il céder aux sirènes des projets plein de billets ?
News
Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?
News
TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligne
News
VIDEO. 3 ballons, 2 essais : Le RCT en a pris 60, mais il s’est découvert un (autre) bolide avec Mathis Ferté
News
VIDEO. Triangle + R2 : la passe au pied téléguidée de Romain Ntamack pour le funambule Mallia
News
312 points, 41 essais, etc. L’ASM Clermont d’Urios s'imagine en Super Rugby !
News
Le saviez-vous ? Cramont a déjà joué pour un autre pays, avant le XV de France
Transferts
RUGBY. 113 kg pour 1,84 m : ce bulldozer tongien déboule en Top 14 ?