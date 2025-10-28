TOP 14. Fessée à Toulouse et casse à l’infirmerie : le RCT repart groggy

VIDEO. Triangle + R2 : la passe au pied téléguidée de Romain Ntamack pour le funambule MalliaLourde défaite, blessures en cascade… Le déplacement à Toulouse ce dimanche a laissé bien plus que des stigmates dans les têtes toulonnaises. Surclassé 59 à 24 par un Stade Toulousain déterminé, le RCT a perdu gros sur le pré. Et pas seulement au tableau d’affichage.
Jaminet et Domon, coup dur à l’arrière
À Ernest-Wallon, Toulon a peut-être laissé ses deux seuls arrières de métier sur le carreau. Touché à une main, Marius Domon souffrirait, selon Var Matin, d’une fracture. Forfait pour la réception de Lyon ce samedi, sa durée d’indisponibilité reste encore à préciser.
Autre inquiétude : Melvyn Jaminet. Auteur de 45 points depuis le début de la saison, il a dû céder sa place à l'heure de jeu, touché après un choc avec Mallía. A priori, une simple contusion, mais le staff reste prudent.
Ce double coup dur complique sérieusement les plans de Pierre Mignoni. L’alignement d’un arrière de métier ce week-end face au LOU relève déjà du casse-tête. L'excellent Mathis Ferté, auteur d'un doublé face à Toulouse, pourrait être titulaire.VIDEO. 3 ballons, 2 essais : Le RCT en a pris 60, mais il s’est découvert un (autre) bolide avec Mathis Ferté
Une infirmerie qui déborde
Autre mauvaise nouvelle : Rayan Rebbadj, dans le XV de départ pour la 3e fois cette saison, a quitté le terrain à la 51e, victime d’une déchirure. Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition. À ces blessures s’ajoutent des absences longue durée et une prestation bien terne. "Par moments, on a manqué de courage", a reconnu Mignoni en conférence de presse via RugbyPass.
Toulon, qui reste sur trois défaites de rang en déplacement, devra vite se remobiliser. Face à Lyon, c’est déjà un virage important de la saison qui s’annonce. Avec quels hommes ? La question reste entière.TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première lignePour rappel, avant même le coup d’envoi à Ernest-Wallon, Toulon avait déjà une infirmerie qui débordait. Baptiste Serin, touché aux côtes contre Pau, était forfait. Esteban Abadie et Patrick Tuifua, tous deux blessés au genou, avaient également dû déclarer forfait. Antoine Frisch a dû être opéré du pied et manquera entre 4 et 5 mois de compétition.
Oliver Cowie, victime d’un coup à l’épaule, n’était pas apte. Mickaël Ivaldi, toujours gêné aux cervicales, a également manqué à l’appel. Dans cette hécatombe, quelques éclaircies : Gianmarco Lucchesi pourrait bientôt postuler, tandis que Gabin Villière vise un retour en novembre. En revanche, Matthias Halagahu, récemment opéré du pied, sera absent de longs mois.
Jak3192
Et en parlant d'infirmerie,
le jeune Colombe, du ST, il en est où de son passage à l'hosto, suite au... déblayage autant "quasi" licite qu'inutile (à part détruire) ?
Nicolas Sans Chaise
Ils paient leurs soins médicaux directement de leur poche en Irlande? Parce qu'on dirait que Frisch est revenu juste pour profiter de la Sécu c'est terrifiant.
Yonolan
Ca tape vraiment fort depuis le début de saison et bon nombre de joueurs en paye le prix fort et par ricochet les matchs qui suivent avec des compositions délicates à faire dans certains cas
J'avoue que la formule de Mignoni m'a étonné : Par moments, on a manqué de courage"
Moi j'ai pas trouvé un manque de courage chez les Varois
Un manque d'adaptation à la réalité du moment , de lucidité oui : quant on se débarrasse au pied d'un ballon au lieu de relancer quant on a un avantage numérique sur les lignes arrières
Peut-être voulait il dire le courage de casser les schémas habituels quand on subit la pression de l'adversaire ?
Je ne sais pas
gilbertgilles
C'est exactement çà et c'est justement cette action qui l'a mise hors de lui! (si j'ai bien compris 😉)
Docsound
De mémoire, il ne parlait pas du courage dans le combat, mais dans les choix de jeu, du courage de jouer au rugby et ne pas se débarrasser du ballon, comme ils venaient de le faire.
Ils prenaient une raclée, ils n'avaient rien à perdre à jouer et c'est ce que leur reprochait Mignoni, de ne pas avoir le courage de lancer des actions offensives.
Uther
Je ne sais pas si c'est moi qui y prête beaucoup plus d'attention mais il me semble quand même que le nombre de blessés est beaucoup plus important cette année que les années précédentes et C'est vrai en France mais c'est aussi vrai en Angleterre (Je ne sais pas pour l'URC) et ce n'est pas très rassurant...
Revahn
Bon, et bien je suis allé voir en me fiant sur google (- 1 an) et allrugby : on est dans une bonne moyenne je dirais! à titre d'exemple, Perpi avait 17 blessés il y a un an (11 aujourd'hui), Montpellier en avait 6 (4 aujourd'hui seulement? ça m'étonne). C'est Bayonne qui a l'air de souffrir, avec 15 joueurs à l'infirmerie alors qu'il y en avait 6 en novembre 2024...
Uther
Ah, c'est intéressant que l'on puisse trouver ce genre de statistiques sur ce sujet. En tout cas, ça a l'air de montrer qu'en fait, certains clubs sont très touchés chaque saison et d'autres moins mais il n'y a pas une explosion comme je le pensais.
Merci pour le boulot 👍
Revahn
Je lis effectivement beaucoup d'articles sur le sujet mais je n'ai pas fait le calcul... ça serait intéressant!