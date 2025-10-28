TOP 14. Fessée à Toulouse et casse à l’infirmerie : le RCT repart groggy

Melvyn Jaminet et Marius Domon blessés, Rebbadj touché… et un RCT corrigé à Ernest-Wallon : la tuile est totale.

Lourde défaite, blessures en cascade… Le déplacement à Toulouse ce dimanche a laissé bien plus que des stigmates dans les têtes toulonnaises. Surclassé 59 à 24 par un Stade Toulousain déterminé, le RCT a perdu gros sur le pré. Et pas seulement au tableau d'affichage.

Jaminet et Domon, coup dur à l’arrière

À Ernest-Wallon, Toulon a peut-être laissé ses deux seuls arrières de métier sur le carreau. Touché à une main, Marius Domon souffrirait, selon Var Matin, d’une fracture. Forfait pour la réception de Lyon ce samedi, sa durée d’indisponibilité reste encore à préciser.

Autre inquiétude : Melvyn Jaminet. Auteur de 45 points depuis le début de la saison, il a dû céder sa place à l'heure de jeu, touché après un choc avec Mallía. A priori, une simple contusion, mais le staff reste prudent.

Ce double coup dur complique sérieusement les plans de Pierre Mignoni. L'alignement d'un arrière de métier ce week-end face au LOU relève déjà du casse-tête. L'excellent Mathis Ferté, auteur d'un doublé face à Toulouse, pourrait être titulaire.



Une infirmerie qui déborde

Autre mauvaise nouvelle : Rayan Rebbadj, dans le XV de départ pour la 3e fois cette saison, a quitté le terrain à la 51e, victime d’une déchirure. Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition. À ces blessures s’ajoutent des absences longue durée et une prestation bien terne. "Par moments, on a manqué de courage", a reconnu Mignoni en conférence de presse via RugbyPass.

Toulon, qui reste sur trois défaites de rang en déplacement, devra vite se remobiliser. Face à Lyon, c'est déjà un virage important de la saison qui s'annonce. Avec quels hommes ? La question reste entière. Pour rappel, avant même le coup d'envoi à Ernest-Wallon, Toulon avait déjà une infirmerie qui débordait. Baptiste Serin, touché aux côtes contre Pau, était forfait. Esteban Abadie et Patrick Tuifua, tous deux blessés au genou, avaient également dû déclarer forfait. Antoine Frisch a dû être opéré du pied et manquera entre 4 et 5 mois de compétition.

Oliver Cowie, victime d’un coup à l’épaule, n’était pas apte. Mickaël Ivaldi, toujours gêné aux cervicales, a également manqué à l’appel. Dans cette hécatombe, quelques éclaircies : Gianmarco Lucchesi pourrait bientôt postuler, tandis que Gabin Villière vise un retour en novembre. En revanche, Matthias Halagahu, récemment opéré du pied, sera absent de longs mois.