42 matchs, 19 mois... Jean-Dauger, cette forteresse (remise au goût du jour) du rugby français

Ce samedi, l’Aviron Bayonnais reçoit Montauban pour un quarante-deuxième match consécutif à guichets fermés !

Il y a des stades où l’on sait d’avance que la journée sera longue pour l’adversaire. Jean-Dauger fait clairement partie de ceux-là. Ce samedi, l’Aviron Bayonnais y retrouve Montauban pour la 9e journée de Top 14, dans une enceinte qui affichera, complet. Même face au promu.

Un quarante-deuxième match consécutif à guichets fermés ! Une statistique ahurissante, qui dénote de la ferveur qui émane du club basque. À Bayonne, le rugby ne se consomme pas : il se vit, il se chante.

Une citadelle moderne au cœur du Pays basque

Rénové en 2021, le stade Jean-Dauger a su garder son âme tout en gagnant en modernité. Les tribunes proches du terrain, la ferveur du Kop, les drapeaux bleu et blanc qui s’agitent au vent marin… Tout concourt à faire de ce lieu une forteresse redoutée.

Les Bayonnais y sont d’ailleurs invaincus depuis mars 2024, preuve d’une solidité maison comme on n'en fait pas ailleurs aujourd'hui, en Top 14, même si certains antres n'inspirent pas le déplacement facile non plus.

Il faut dire que les hommes de Grégory Patat savent s’y transcender. Qu’il s’agisse de renverser une montagne en fin de match ou de défendre leur ligne pendant de longues minutes, l’Aviron trouve toujours les ressources nécessaires dès qu’il foule sa pelouse fétiche.

Les supporters, eux, jouent à fond leur rôle de seizième homme. Impossible d’échapper à la marée basque, à ces chants gutturaux qui résonnent jusque dans les ruelles du Petit Bayonne. L’adversaire le sait : venir gagner ici relève de l’exploit.

Face à Montauban, Bayonne espère prolonger cette incroyable série et confirmer son statut prétendant aux Top 6. Plus qu’un match, c’est un rituel. À Jean-Dauger, on ne vient pas seulement voir du rugby — on vient respirer l’esprit basque. Même si, comme à Toulouse, il en devient difficile de se procurer une place pour les gars de passage sur les bords de la Nive...