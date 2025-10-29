Cet international aux 38 sélections va-t-il quitter l'UBB l'été prochain ?

Et si Joey Carbery quittait l’UBB dès cet été ? En fin de contrat, l’ouvreur irlandais est dans le viseur du Connacht. Un retour en Irlande semble plus que jamais sur la table.

Arrivé à l’Union Bordeaux-Bègles à l’été 2024, Joey Carbery vit actuellement sa deuxième saison en Top 14. L’ouvreur international irlandais (38 sélections) s’était engagé pour deux ans avec le club girondin, après avoir vu sa carrière ralentie par une série de blessures du côté du Munster. RUGBY. TRANSFERT. Entre Jalibert, l’UBB et l’Angleterre : Carbery face à un choix décisif En quête d’un nouveau souffle, il avait choisi le défi français pour se relancer.

Une opportunité de retour au pays ?

Mais selon RugbyPass, l’aventure bordelaise de Carbery pourrait toucher à sa fin en juin prochain. Le Connacht, franchise irlandaise basée à Galway, serait à la recherche d’un ouvreur éligible pour l’équipe nationale.

Et Joey Carbery, toujours qualifiable pour l’Irlande, serait dans leur viseur. Le timing colle : l’UBB n’a pour l’instant pas officialisé de prolongation pour le n°10.

Quel avenir à l’UBB pour Carbery ?

À Bordeaux, Carbery a montré des choses intéressantes malgré une concurrence féroce à l’ouverture, entre l’expérimenté Jalibert et l'hémergence du jeune Julien Laharrague, 19 ans, et déjà quatre feuilles de match cette saison (1 titularisation). TOP 14. ‘Ils ont monté une pizzeria à Bordeaux’ : les fans de l’UBB dépités, Bruni encensé, Carbery critiquéLorsqu’il a eu du temps de jeu, l’ancien joueur du Leinster souffre la comparaison avec le Tricolore. Et il peine à peser autant qu'il le souhaiterait sur le jeu girondin. Son statut de JIFF non qualifiable pourrait aussi peser lourd dans les choix de l’UBB pour la saison prochaine.

Après 29 matchs, dont 15 titularisations, il n'a marqué que 95 points. Rien n’est acté pour l’instant, mais l’idée d’un retour au pays semble prendre de l’épaisseur pour Carbery, à quelques mois de la fin de son contrat. À suivre.