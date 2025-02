TOP 14. ‘Ils ont monté une pizzeria à Bordeaux’ : les fans de l’UBB dépités, Bruni encensé, Carbery critiqué

La victoire de Bayonne contre Bordeaux a déclenché un flot de réactions sur les réseaux. Entre louanges, moqueries et contestations, les supporters se sont déchaînés. Voici les meilleurs commentaires !

Bayonne recevait Bordeaux ce samedi en ouverture de la 16e journée de Top 14. Un match qui a passionné les supporters des deux camps.

Le temps, la Penâ, toute ma famille au stade… Je suis jalouse 😭 #ABUBB — Laura Pierre (@laura__pierre) February 15, 2025

Tuilagi qui découvre encore ce qu'est un stade de club #ABUBB — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) February 15, 2025

Magnifique écran du bayonnais juste avant la pénalité sifflée #ABUBB February 15, 2025

Très bel écran de cormennier mais pénalité contre Bordeaux 😂 #ABUBB — lac40 (@ub40700) February 15, 2025

Essai de l'UBB pour Depoorère.

LE MEILLEUR BASQUE DU TERRAIN EST EN ROUGE 😍 #ABUBB — cressou (@CressleSang) February 15, 2025

Depoortere dans les ruck offensif / défensif c’est très très fort #ABUBB — cressou (@CressleSang) February 15, 2025

Carton jaune pour Erbinartegaray.

Si c’est rouge .. Pas scandal #ABUBB — cressou (@CressleSang) February 15, 2025

Pour le rouge faut être paraplégique #ABUBB — cressou (@CressleSang) February 15, 2025

Il bascule un tout petit peu encore le mec il est mort je comprends pas trop la #ABUBB — XV de f🔴⚫ (@stadidista) February 15, 2025

De quoi être fou sur cette séquence

Entre la touche pas trouvée de manière incompréhensible, la magnifique pizza 5 fromages spéciale de Lamothe et la marée qu’on a prit sur cette mêlée ! Rageant #ABUBB — Yannickg (@IndesB33) February 15, 2025

Y’a pas un grattage au monde plus correct que celui-ci sérieux #ABUBB — Mickael (@MickaelTw) February 15, 2025

Faudra me dire à quel moment Depoortere fait faute. Les fameux 4 appuis je les vois pas trop… #ABUBB — Roro (@RoroBKTiste) February 15, 2025

Essai de Bayonne après une course folle de Bruni.

Bruni mais quel star #ABUBB — User0001 (@pmpj64) February 15, 2025

Absolument pas normal de se faire trouer comme ça …

Tapuai est dans le dur dans ce début de match.

Va falloir se réveiller, on est dominé dans bcp trop de secteurs #ABUBB — FCGB (@FCGB89900832) February 15, 2025

On a pas eu le ballon une fois sérieux et on est derrière que de 5 points ça va en vrai #ABUBB — Loic (@QuipickLoic) February 15, 2025

On a plus aucun ballon, ça va être long #ABUBB — Pierre Gouguet (@PGouguet) February 15, 2025

A l'extérieur tu prends les points... Surtout quand on connait la grande faiblesse de la touche. Bayonne est propre sur les fondamentaux #ABUBB — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) February 15, 2025

L’ubb c’est la pire mêlée et la pire touche du top 14 et ils sont premier c’est dire à quel point ils sont bons #ABUBB #Top14 — JonSnowAB (@MaradonAviron) February 15, 2025

Bah ouais faut prendre les pts la

Et au pire bah tu sécurises la touche.

Mais non comme d’hab t’es pas bon en touche mais en plus tu fais le fond. Non mais sans déconner

#ABUBB — FCGB (@FCGB89900832) February 15, 2025

Comment il peut siffler en permanence contre l'ubb sérieux en mêlée. Sur les ralentis je trouve ça un peu abusé #ABUBB — Loic (@QuipickLoic) February 15, 2025

Bayonne en tête à la pause.

Une conquête cataclysmique, de l’indiscipline.

Des mauvais choix.

Il va falloir se réveiller si on veut espérer quelque chose #ABUBB — FCGB (@FCGB89900832) February 15, 2025

Entre la touche et les fautes dans tous les autres secteurs, ça va être difficile d'aller chercher quelque chose aujourd'hui #ABUBB — sandrinelts (@doudoucoud33) February 15, 2025

#ABUBB

Trop de défaillances en conquête pour l'ubb pour espérer mieux à l'extérieur. La mêlée c'est un vrai soucis. En phases finales ça sera impossible de gagner les matchs au couteaux avec une mêlée pareille.

Belle 1ere apparition en top 14 pour echegaray le Biarrot/Bidartar — Rugby Passion (@RugbyPassioon) February 15, 2025

Le match de Bruni c’est quelque chose #ABUBB — XV de f🔴⚫ (@stadidista) February 15, 2025

Pénalité de Carbery pour l'UBB.

C’est quoi cette attitude de pleureuse du 11 de Bayonne ? #ABUBB — Yannickg (@IndesB33) February 15, 2025

Essai de l'UBB par Jon Echegaray.

Quel match d’Echegaray belle récompense ! #ABUBB — Yannickg (@IndesB33) February 15, 2025

C'est fou en 10 min tu changes 40 min de déroute complète #ABUBB — Loic (@QuipickLoic) February 15, 2025

Des qu’on joue un peu, ce n’est plus la même musique #abubb — bordo22 (@FLabourroire) February 15, 2025

Essai de Matiu en suivant !

Sur cet essai, superbe percée de Lucu, mais aussi (et surtout ?) superbe intervention de Jefferson Poirot qui joue de manière décisive le demi de mêlée à la sortie du dernier ruck. Vision du jeu ! 👏🏻 #ABUBB — Wilfried Templier (@WilTemplier) February 15, 2025

JEAN DAUGER EST LE JARDIN DES BIARROTS ! #ABUBB — Alexandre. (@alxlssc) February 15, 2025

Les combinaisons autour de Maxime Lucu sont parfaitement jouées. Le capitaine bordelais est encore irréprochable #ABUBB — Titouan Verron (@TitouanVerron) February 15, 2025

Réponse de Bayonne par Bruni.

Carbery sort vraiment un mauvais match #ABUBB — FCGB (@FCGB89900832) February 15, 2025

Bruni il est en train de sortir un match XXL #ABUBB — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) February 15, 2025

Comment fait on pour ne pas marquer cet essai !!!!!!!!! #ABUBB — bordo22 (@FLabourroire) February 15, 2025

Egalisation de l'UBB, 26 partout.

Lucu catastrophique …. Fait la passe alors que son joueur est 1v3 dans le fermé, puis juste après passe au pied qui arrive DERRIÈRE le point de départ. Compliqué la #ABUBB — rak (@raklamenace) February 15, 2025

Très très mal joué cette action. Des surnombres très mal exploités…

Srx… #ABUBB — FCGB (@FCGB89900832) February 15, 2025

Suspense total dans cette fin de partie.

Ils ont monté une pizzeria à bordeaux 😂 #ABUBB — XV de f🔴⚫ (@stadidista) February 15, 2025

Bru depuis plusieurs matchs coach comme si l’UBB était une petite équipe.

Comment ça on va jouer les 3 points ?? Arrêtons de jouer petit pour espérer rêver grand !! #ABUBB — Le M (@Maviou06) February 15, 2025

Choix logique ça rentre le le BD et possession derrière il reste du temps #ABUBB — XV de f🔴⚫ (@stadidista) February 15, 2025

vraiment là touche de l’ubb c’est plus possible, les journées s’enchaînent et se ressemblent avec ces nullards au talonnage #ABUBB — lucatana (@lucatana33) February 15, 2025

A croire que l’on ne travaille pas les touches a l’entraînement. Depuis le début de saison c’est le gros point noir et tu perds une touche encore une fois sur tes 5 mètres.

Tu ne peux pas prétendre à gagner des titres avec des défaillances aussi flagrantes…#ABUBB — Martin (@mondonsa) February 15, 2025

Etchegaray faut le sécuriser vraiment. Et honnêtement même si je suis pas fan lesgourges - Lucu aurait été une meilleure charnière… toujours pas convaincu par carbery #ABUBB — mark landers (@marklandersX) February 15, 2025

Fin de match à suspense. L'UBB s'incline et mais repart avec le bonus défensif.

Belle victoire ! Beau match.

Bruni énorme ! Très bonne rentrée de Segonds. 4 pts et plus que jamais objectif top 6 !!

Semaine pro match à Toulouse. Y’aura un coup à jouer avec le retour de Maqala notamment ! #ABUBB — WavePapi (@rammirez64) February 15, 2025

On leur donne tous leurs points, dc pas de quoi s’enthousiasmer du côté de Bayonne.

Mais tjs ces fucking approximations de notre côté : mauvais en touche + mauvais en mêlée.#ABUBB — Juju (@Juls88916021) February 15, 2025

Bravo Bayonne (quel match de Rodrigo Bruni même si ça marque en rampant imo) .

Trop d’imprécisions de notre côté pour espérer gagner … difficile de l’emporter avec une première mi temps aussi atroce #ABUBB — TiboM (@MonlezunM) February 15, 2025