''Sur l'homme, c'est un mur'' : qui est ce centre du Top 14 que redoute tout particulièrement Santiago Chocobares ?
"Choco" a affronté tous les plus grands du rugby mondial actuel à mainte reprises. Screenshot : Canal Plus
Bodybuildé à la ville, presque lambda à son poste de centre, le Toulousain Santiago Chocobares s'est confié sur les joueurs qu'il préfère contourner, en Top 14...

Il est des choses que la présence sur le terrain permet d’agréables, dans ce métier. Comme celle que vient d’avoir le Midi Olympique, en pouvant proposer un échange agréable avec le centre argentin du Stade Toulousain Santiago Chocobares, autour d’un jeu consistant à décrire le 3/4 centre idéal.

Avec ses 33 capes avec l'Argentine, ses 5 titres décrochés avec le Stade Toulousain (où il fut à chaque fois déterminant en finale), ses bras imposants et ses interventions saignantes, "Choco" sait de quoi il parle. Il a affronté tous les plus grands du rugby mondial actuel à mainte reprise.

Le leadership d'Ahki

Évidemment, nombreux sont les joueurs du milieu de terrain à avoir marqué l’enfant de Rufino, modeste et toujours en quête d’apprentissage. Il cite notamment son coéquipier Pita Ahki, avec qui il forma la paire de centre toulousaine lors des titres de 2021 et de 2023, comme un véritable exemple.

Quant à la puissance brute, 2 joueurs du Top 14 ont marqué "l’hermano" de Juan Cruz Mallia. Ballon en main, c’est naturellement Josua Tuisova, le bélier de 115kg du Racing 92, face auquel Chocobares a senti plusieurs fois ses épaules vibrer…


Josua Tuisova. C'est le mec le plus difficile à plaquer, sans aucune contestation possible. Il a un centre de gravité hyper bas avec énormément de puissance. On comprend facilement que c'est un mélange qui fait des ravages (rires).

Il n'aime pas défier Tuilagi

Enfin, selon le gaillard (1m88 pour 100kg) du Stade Toulousain, le joueur sur qui il faut mieux éviter d’aller s’empaler évolue à l’Aviron Bayonnais.

Moins explosif que par le passé, l’Anglais d’origine samoane (1m85 pour 112kg) a gardé ses épaules en titane et aime toujours en faire profiter chaque inconscient qui viendra défier sa zone…

"Sur l'homme, c'est Manu Tuilagi le plus impressionnant. C'est un mur, tout simplement." On te croit Santi, on te croit…

Mais c est quoi ce titre ?

  • il y a 8 heures

