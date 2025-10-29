Votre match de rugby Toulouse/Paris à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Samedi soir, Toulouse accueille le Stade Français pour un classique du Top 14 qui sent la poudre. Coup d’envoi à 21h. Chaîne, absents, enjeux : on vous pose le décor d’un match à ne surtout pas manquer.

Le choc de la 9ᵉ journée de Top 14 oppose ce samedi à 21h00 le Stade Toulousain au Stade Français Paris, sur la pelouse d’Ernest-Wallon. Une affiche de gala diffusée en direct sur Canal +, dans la case premium du rugby du samedi soir.

Pourquoi ce « Classico » est plus qu'un simple match

« Toulouse est invaincu à domicile cette saison, avec près de 38 points marqués en moyenne. »

Les Rouge et Noir reçoivent un Stade Français en grande forme dans ce qui reste l'un des rendez-vous les plus symboliques du championnat. Toulouse est invaincu à domicile cette saison, avec près de 38 points marqués en moyenne devant son public.

Mais Paris n’est pas en reste : deuxième du Top 14, meilleure défense, attaque en jambes…

Ce match, c’est bien plus qu’une opposition de styles : c’est un vrai test de caractère pour deux équipes ambitieuses. Et si ce Classico tombait au moment parfait pour que Paris vienne frapper un grand coup ?

L'impact des absences dans le camp toulousain

Le hic pour Toulouse, c’est l’hécatombe. Une quinzaine d’absents côté toulousain, entre blessures et doublons internationaux. Le staff doit composer un pack inédit, avec un banc probablement très jeune.

« Ils vont venir très costauds, c’est certain »

"Ils vont venir très costauds, c'est certain", a confié Laurent Thuéry cette semaine, lucide sur la tâche à venir. En face, Paris pourra s'appuyer sur une ossature stable et en pleine confiance.

Pas besoin de rappeler que ce genre de match peut basculer sur un rien. Grosse ambiance attendue à Wallon, match à pression, et sans doute quelques surprises dans les compos. Rendez-vous à 21h00 sur Canal +. Ça sent la poudre.