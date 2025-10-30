Alldritt, Boudehent, Jégou… les internationaux rochelais flambent avant le test face aux Springboks : notre Analyse

Avec une victoire sans appel sur le score de 19-36 contre les Lyonnais, La Rochelle et son pack d’avants ont impressionné, de bon augure pour le XV de France.

Après la démonstration des joueurs de Ronan O’Gara à Marcel Deflandre contre le promu montalbanais (victoire 54-19), les Maritimes devaient confirmer avec un succès à l’extérieur contre un concurrent direct : le LOU. D’autant plus que La Rochelle occupait la onzième place du classement avant cette rencontre, un positionnement peu habituel pour les doubles champions d’Europe, surtout quand on connaît la qualité des joueurs qui composent cet effectif.

Les coéquipiers de Matthias Haddad se sont donc appuyés sur une de leurs grandes forces pour remporter ce match, la puissance de leurs avants. Pourtant, ce sont les Lyonnais qui ont frappé les premiers avec un magnifique essai de l’ailier Jiuta Wainiqolo. Une action qui n’a pas déstabilisé le Stade Rochelais, qui a immédiatement répondu par un essai de son ouvreur Ihaia West, en grande forme lors de cette confrontation.

Des avants conquérants

La domination du huit de devant rochelais face au LOU s’est exprimée à travers différents secteurs. Si un des éléments qui reste principalement en tête après cette rencontre est le doublé de l’international Paul Boudehent. Les Jaune et Noir ont réussi à faire basculer la rencontre grâce à leurs mauls et leur puissance sur les duels. Le premier essai rochelais intervient d’ailleurs après un groupé pénétrant suite à une prise de balle en touche proche de la ligne d’en-but lyonnaise. Même si les avants échouent à quelques mètres du but, ils arrivent à fixer leurs vis-à-vis, laissant des espaces à Ihaia West, bien servi par Nolann Le Garrec.

Cette puissance dans le domaine des mauls s’illustre également sur le dernier essai du talonneur rochelais Quentin Lespiaucq. Une phase de jeu dans laquelle les avants ont réussi à contourner la pression mise par les avants lyonnais d’un seul côté du regroupement.

Cette adaptation constante du pack de La Rochelle s’exprime à travers les soutiens offensifs dans les rucks, toujours très rapides et efficaces, permettant de libérer des ballons propres au demi de mêlée. Mais aussi par le soutien du porteur de balle au moment du contact, afin de toujours gagner la ligne d’avantage et de précieux mètres sur les premiers contacts. La troisième ligne composée de Grégory Alldritt, Oscar Jégou et Matthias Haddad était omniprésente sur ces soutiens pour assurer la continuité du jeu.

Une disponibilité des avants renforcée par le positionnement de Paul Boudehent en seconde ligne, auteur d’une superbe rencontre et très en vue à quelques jours du début de la tournée de novembre du XV de France. Son doublé récompense son activité, puisque le natif d’Angers a inscrit un essai en pick and go, exprimant sa puissance, mais aussi un magnifique essai en soutien de ses arrières. Une action dans laquelle on retrouve son intelligence de jeu, car il anticipe le jeu au pied de son ouvreur pour se porter rapidement au soutien de Jules Favre. Paul Boudehent arrive parfaitement dans le bon timing, pour ensuite réaliser un crochet intérieur sur Léo Berdeu et aplatir entre les poteaux.

Paul Boudehent, Grégory Alldritt, Oscar Jégou… autant de joueurs du XV de France qui ont brillé ce week-end face au LOU. Une nouvelle qui doit ravir Fabien Galthié avant le choc face à l’Afrique du Sud, mais qui va également obliger le sélectionneur à faire des choix importants, pour un poste où la concurrence est rude (Anthony Jelonch, Esteban Capilla, Alexandre Fischer, Mickaël Guillard…).

Ihaia West dans un fauteuil

Comme souvent, les trois-quarts profitent de la puissance de leurs avants, et ce fut le cas samedi dernier. La charnière du club de Vincent Merling a rapidement pris le jeu à son compte dans cette partie, portée par un Ihaia West des grands jours. L’ouvreur néo-zélandais a parfaitement maîtrisé le rythme de cette rencontre, en alternant les très bons choix, que ce soit à la main ou au pied. L’ancien joueur des Blues d’Auckland a également su attaquer la ligne, comme sur son essai après retour dans le côté fermé suite à un beau maul de ses avants.

Cette anticipation du numéro dix rochelais s’est fait ressentir à travers deux jeux au pied parfaitement réalisés. La passe au pied pour son centre Jules Favre qui entraîne l’essai de Paul Boudehent (vu précédemment), mais aussi le rasant pour Davit Niniashvili. L’ancien joueur du LOU marque donc face à son ancienne équipe, après un coup de pied dans le dos de deux centres lyonnais de son demi d’ouverture.

De manière globale, Ihaia West n’est pas forcément le joueur le plus régulier en termes de performance (notamment face aux perches), mais il reste un ouvreur extrêmement doué. Son match contre le LOU le prouve, avec l’aide de ses avants, qui l’ont mis dans de parfaites conditions. Une bonne nouvelle pour Ronan O’Gara et son staff, qui pourront profiter de cette concurrence au poste de numéro dix avec Antoine Hastoy. Dans l’optique de rejoindre rapidement les six premières places du classement, puisque les Rochelais sont remontés à la septième place après leur victoire contre les Lyonnais.

Concernant le XV de France, Fabien Galthié doit être rassuré de l’état de forme de certains de ses cadres rochelais, comme Grégory Alldritt, Paul Boudehent et Oscar Jégou. Des joueurs qui se sont montrés dominateurs sur les impacts physiques et qui auront sûrement leur rôle à jouer face à l’Afrique du Sud. Puisque les Springboks sortent d’un succès en Rugby Championship et ne cessent d’impressionner sur la scène internationale.

Ce premier choc de la tournée aura lieu le samedi 8 novembre au Stade de France. Les internationaux rochelais auront l’occasion de se frotter au meilleur pack du monde actuel, avec des duels alléchants à venir face aux Siya Kolisi, Eben Etzebeth ou encore Pieter-Steph du Toit.