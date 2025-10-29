USAP décimée : 21 absents, 16 blessés, la composition casse-tête de Perpignan

ChatGPT a dit :
Perpignan avec 21 absents ce mardi à l'entrainement
Un fait d’armes non négligeable, qui démontre toute l’étendue du talent des Palois, mais qui ne fait assurément pas les affaires de Perpignan. Comme évoqué, les mauvaises nouvelles se succèdent pour les Catalans. Ce mardi encore, 21 joueurs étaient absents à la reprise, comme l’annoncent nos confrères de L’Indépendant.
Parmi une pléiade de blessés, les internationaux comme Ignacio Ruiz le talonneur, et le troisième ligne Joaquín Oviedo, ou encore l’ouvreur Tommaso Allan, seront tout de même de retour pour prétendre jouer à Pau. Ce n’est en revanche pas le cas de Jamie Ritchie, qui affrontera les États-Unis avec l’Écosse ce samedi.
L'infirmerie de Perpignan avant le déplacement à Pau
- Jacobus van Tonder (ischio), Adrien Warion (cheville) Peceli Yato (genou).
- Noé Della Schiava (genou), Mahamadou Diaby (cuisse), Patrick Sobela (genou) et Lucas Velarte (pubalgie).
- Antoine Aucagne (dos), Gabin Kretchmann (adducteurs) et Jake McIntyre (genou), Tristan Tedder (pectoral).
- Duncan Paia’aua (mollet).
- Jefferson Lee Joseph (cuisse)
- Théo Forner (pied).
S’ajoutent à cela l'absence d’Alivereti Duguivalu, toujours aux Fidji pour raisons personnelles. Enfin, le pilier Kieran Brookes et le centre Jordan Petaia n’étaient pas non plus présents ce mardi sur le terrain.
🏥 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟— USAP (@usap_officiel) October 29, 2025
Retrouvez toutes les informations sur nos joueurs blessés avant notre déplacement à Pau 🩺
Lien de l’article ⬇️ https://t.co/77Ltys2F2W
La composition probable de Perpignan face à Pau
Première titularisation de Posolo Tuilagi avec Perpignan
Dans son malheur, Perpignan peut tout de même compter sur le retour de sa pépite Posolo Tuilagi, à un poste largement miné par les blessures. Victime d’une fracture de fatigue à la jambe en début de saison, le colosse de l’USAP, qui avait déjà manqué plusieurs mois de compétition la saison dernière, déjà à cause d’une grave blessure au genou droit en janvier, va venir amener toute sa puissance à un paquet d’avants en proie à de grandes difficultés en conquête. Ses 149 kilos, associés à son gros volume de jeu, vont assurément permettre aux Catalans de trouver de l’avancée face à Pau : réponse ce samedi.
Jak3192
Ya un truc qui m'interpelle :
Tuilagi = fracture fatigue / debut saison
Sur les 2 affirmations, yen a 1 qui me fait bizarre.
Chuis tout seul sur ce coup ?
Et globalement,
quand ça veut pas...
Uther
Ah, je découvre que Kieran Brookes joue à l'USAP 😲
Yonolan
"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille"
Une élégance de la formule dont Chirac avait le secret mais malheureusement d'actualité pour Rivière