USAP décimée : 21 absents, 16 blessés, la composition casse-tête de Perpignan

Cette semaine, après la mise en retrait de Franck Azéma, l'USAP annonce 21 absents pour débuter la semaine, de mauvais augure avant d’affronter Pau samedi.

C'est très certainement le pire scénario possible qui pouvait arriver à Perpignan en ce début de saison de Top 14. Dernier, avec aucun point au compteur, orphelin de son manager Franck Azéma depuis cette semaine et désormais en proie à de nombreuses absences après seulement huit journées de championnat. Après le revers sur la pelouse du promu Montauban, la victoire semble obligatoire à Pau samedi pour la 9e journée de Top 14. Les Palois, invaincus au Hameau depuis le début de la saison, pointent à la 3e place du championnat. Le leader Toulouse s'est même cassé les dents sur cette valeureuse équipe, qui est allée arracher la victoire dans les derniers instants de la rencontre grâce à un essai en force de Jimi Maximin.

Perpignan avec 21 absents ce mardi à l'entrainement

Un fait d’armes non négligeable, qui démontre toute l’étendue du talent des Palois, mais qui ne fait assurément pas les affaires de Perpignan. Comme évoqué, les mauvaises nouvelles se succèdent pour les Catalans. Ce mardi encore, 21 joueurs étaient absents à la reprise, comme l’annoncent nos confrères de L’Indépendant.

Parmi une pléiade de blessés, les internationaux comme Ignacio Ruiz le talonneur, et le troisième ligne Joaquín Oviedo, ou encore l’ouvreur Tommaso Allan, seront tout de même de retour pour prétendre jouer à Pau. Ce n’est en revanche pas le cas de Jamie Ritchie, qui affrontera les États-Unis avec l’Écosse ce samedi.

L'infirmerie de Perpignan avant le déplacement à Pau

S’ajoutent à cela l'absence d’Alivereti Duguivalu, toujours aux Fidji pour raisons personnelles. Enfin, le pilier Kieran Brookes et le centre Jordan Petaia n’étaient pas non plus présents ce mardi sur le terrain.

La composition probable de Perpignan face à Pau

USAP 1 G. BERIA 2 M. LOTRIAN 3 N. ROELOFSE 4 M. LE CORVEC 5 P. TUILAGI 6 M. HICKS 8 J. OVIEDO 7 A. DVALI 9 J. HALL 10 T. ALLAN 11 M. GRANELL 12 J. DE LA FUENTE 13 J. POULET 14 T. VEREDAMU 15 L. DUBOIS 16 I. RUIZ 17 B.DEVAUX 18 M.TANGUY 19 B. CHINARRO



20 T.ECOCHARD 21 E. BULIRUARUA 22 M.FAHY 23 P. Ceccarelli



Première titularisation de Posolo Tuilagi avec Perpignan

Dans son malheur, Perpignan peut tout de même compter sur le retour de sa pépite Posolo Tuilagi, à un poste largement miné par les blessures. Victime d’une fracture de fatigue à la jambe en début de saison, le colosse de l’USAP, qui avait déjà manqué plusieurs mois de compétition la saison dernière, déjà à cause d’une grave blessure au genou droit en janvier, va venir amener toute sa puissance à un paquet d’avants en proie à de grandes difficultés en conquête. Ses 149 kilos, associés à son gros volume de jeu, vont assurément permettre aux Catalans de trouver de l’avancée face à Pau : réponse ce samedi.