Top 14. Un risque de gros bobo pour Tuilagi ? Le titan catalan au repos…

Alors qu’il a été éloigné des terrains durant de longs mois la saison passée, Posolo Tuilagi fait de nouveau un détour par l’infirmerie de l’USAP.

Il est l’une des icônes de l’effectif catalan. Cependant, Posolo Tuilagi enchaîne les problèmes physiques ces derniers temps. En effet, le deuxième ligne n’a pas pu postuler pour la première journée du Top 14 2025/2026. Le colosse s’est blessé quelques heures avant le lancement de la saison.

Posolo Tuilagi au repos

C’est ce vendredi 5 septembre qu’il y aurait eu une alerte autour du joueur de 145 kg. Lors de la mise en place, il aurait été mis sur le côté après une douleur à la jambe droite. Dans la foulée, le staff de l’USAP a étudié son cas et a décidé de le laisser au repos, le Fidjien Peceli Yato l’a remplacé au pied levé contre l’Aviron Bayonnais.

En clair, le jeune deuxième ligne s’est blessé à la jambe opposée à laquelle il avait connu une double fracture tibia-péroné, en début de saison dernière. Absent de longs mois, Posolo Tuilagi avait connu une convalescence plus longue qu’initialement annoncée et avait retrouvé les siens le 19 avril, contre le Racing 92 en Top 14. Il a disputé 11 rencontres sur l’ensemble de la saison.

Ici, le Bleu semble souffrir d’une fracture de fatigue. Ainsi, Posolo Tuilagi devrait être au repos, le temps que la fissure disparaisse. Sa durée d’indisponibilité est difficile à confirmer pour l’instant, mais pourrait s’étaler sur quelques semaines, selon L’Indépendant. Cette nouvelle n’a rien de rassurant pour le club sang et or, qui a entamé sa saison sur une défaite à domicile contre l’Aviron Bayonnais (19-26).

Un autre blessé grave pour l’USAP

Sur ce revers concédé contre Bayonne, l’USAP a enregistré une autre entrée à l’infirmerie et elle inquiète énormément le staff. En effet, le maestro Jake McIntyre est sorti touché à l’un de ses genoux. Sur le pré d’Aimé Giral, l’Australien a dû laisser sa place dès la 25ᵉ minute de jeu. Dominant dans le système catalan, une blessure sérieuse serait une perte énorme pour l’effectif de Franck Azéma.

Après la rencontre contre l’Aviron Bayonnais, le coach du club catalan ne s’est pas montré très rassurant sur l’état de son joueur. “J’espère que ça ne va pas être grave… On va attendre les examens, mais ce n’est jamais bon de perdre celui qui articule ton jeu”, a-t-il confié à la presse, selon Sud-Ouest. Le demi d’ouverture n’a déjà pas été épargné par les blessures la saison passée, déclarant forfait pour plusieurs semaines à trois reprises distinctes.

De plus, l’USAP compte déjà la blessure d’Antoine Aucagne, pour plusieurs mois, au poste d’ouvreur. Heureusement pour Franck Azéma, le Sud-africain Tristan Tedder est revenu en Catalogne cet été et peut postuler pour un rôle d’ouvreur titulaire, avec l’Italien Tommaso Allan. En tout cas, le club devra rapidement se décider, car les Perpignanais se déplacent sur la pelouse du Stade Toulousain, dès le week-end prochain.

