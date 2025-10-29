Façon NBA, le meilleur championnat du monde de rugby va-t-il bientôt débarquer en France ?

Selon les informations du Sydney Morning Herald, la NRL mène un projet d’ampleur qui devrait voir le jour en 2027.

On dit de lui qu’il est le meilleur championnat du monde de rugby. On ne cause pas du Top 14 mais de la NRL, la principale ligue treiziste de la planète qui déchaîne les passions en Australie, loin devant le Super Rugby.

Ce qui est certain, c’est qu’elle est a minima la ligue la plus stylée du monde ovale, avec des shows, des styles et un état d’esprit que l’on retrouve dans les sports américains. Avec ses superstars que sont les Kalyn Ponga, Reece Walsh, Roger Tuisava-Sheck, Kotoni Staggs, Angus Crichton, Ryan Papenhuizen et consorts.

Des joueurs pour qui l’on se déplace au stade, mais que vous n’aurez probablement jamais l’occasion de

voir de votre vie. À moins que…

Et si la NRL débarquait en France ?

Il se pourrait en effet que les plus grandes stars du rugby à XIII débarquent en France dans pas si longtemps. Selon les informations du Sydney Morning Herald, la NRL mène un projet d’ampleur qui devrait voir le jour en 2027.

Cette dernière aurait l’idée folle de proposer 24 heures de compétition sans arrêt, avec neuf matchs, de Hong Kong aux États-Unis en passant par l’Angleterre et la France. Et ce afin de populariser l’un sport qui peine à s’étendre au-delà du Pacifique.

Déjà, ces dernières saisons, des rencontres délocalisées à Las Vegas furent des succès d’audience, sur des terres qui partagés les mêmes codes que cette ligue sudiste. Quid de l’Europe ?

3 stades du sud de la France ciblés

Le média australien indique que Londres devrait être choisi en Angleterre, au vu du banquet royal qu’offre la capitale anglaise en nombre de grandes enceintes.

Quant à la France - ancienne terre treiziste ne l’oublions pas - il se dit que 3 stades du sud du pays seraient à l’étude : le Stadium de Toulouse, l’Allianz Riviera de Nice et le Vélodrome de Marseille.

Une opportunité unique de promouvoir le XIII en France, sur une terre presque exclusivement quinziste (et septiste) aujourd’hui. Même si, vous avez peut-être vu quelque part que le Toulouse Olympique rejoindra les Dragons Catalans en Super League la saison prochaine… Après les succès des exportations de la NBA et de l’UFC dans l’Hexagone, peut-être que leur équivalent rugbystique pourrait réussir son coup, d'ici à 2 ans…