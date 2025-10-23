Oh fada ! Toulon vs Toulouse revient pour la traditionnelle affiche de gala au Stade Vélodrome

Au mois de mai dernier, lors de la dernière délocalisation du RCT au ''Vél'', 66 818 personnes s'étaient amassées dans les tribunes de l'écrin de Michelet.

C'est un match qui passionne autant qu'il rassemble les foules. L'affiche de la saison pour le RCT et probablement aussi l'un des spectacles les plus fous du Top 14, que seul la finale du championnat peut regarder dans les yeux.

Comme chaque saison depuis des années maintenant, le Rugby Club Toulonnais a confirmé qu'il accueillera bien le Stade-Toulousain au Stade Vélodrome de Marseille.

Une affiche bien souvent organisée à l'arrivée des beaux jours, lors d'un week-end de 3 jours pour permettre au plus de monde possible de se déplacer dans le 2ème plus grand stade de l'Hexagone. Et qui permet donc au club varois de gonfler sa billetterie dans une enceinte qui possède près de 50 000 places de plus que Mayol.

Cette fois, le match aura lieu le samedi 9 mai 2026 à 21h00, à l’occasion de la 23ème journée du Top 14.

Le record dans le viseur

Au mois de mai dernier, lors de la dernière délocalisation du RCT au "Vél", 66 818 personnes s'étaient amassées dans les tribunes de l'écrin de Michelet. L'affiche établissant un record d'affluence.

Une ferveur qui montre à quel point ce rendez-vous est chaque année très attendu par les supporters des 2 clubs, désireux de venir voir fouler Ntamack, Capuozzo and co l'un des plus beaux stades d'Europe. Les Toulousains n'hésitant d'ailleurs pas rallier les 400 kilomètres qui les séparent de la cité phocéenne.

En mai 2025, les coéquipiers de Baptiste Serin s'étaient inclinés sur le lourd score de 16 à 50, dans un match animé qui avait vu les Toulousains accélérer en seconde période. Eux qui restent d'ailleurs sur 109 points inscrits lors de leurs deux dernières venues dans le 8ème arrondissement marseillais. Et oui mon gâté...