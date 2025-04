RUGBY. Miracle en Angleterre : un club renaît de ses cendres avec un projet ambitieux

Souvenez-vous : à l’automne 2022, Worcester était au bord du précipice, croulant sous 33 millions d’euros de dettes, dont 7 millions d’impôts impayés.

Le club des Midlands avait été mis en liquidation judiciaire, rétrogradé brutalement au quatrième échelon du rugby anglais. Le sort des Warriors semblait scellé. Pourtant, moins de deux ans après ce naufrage, une incroyable remontée s’annonce.

Cette renaissance porte un nom : Junction 6 Limited. Le nouveau propriétaire des Warriors, emmené par Christopher Holland, n’a pas simplement injecté de l’argent frais : il s’est engagé à rembourser intégralement les dettes laissées par l’ancienne direction. Un geste fort dans le rugby professionnel, preuve de la volonté de rebâtir sur des bases saines.

Le retour des Warriors en Championship (D2 anglaise) n’est qu’un élément du vaste projet mis en place par les nouveaux dirigeants. Au programme : extension du Sixways Stadium à 12 750 places, construction d’un hôtel de 120 chambres, d’un parking multi-étages, mais aussi d’un practice de golf et même d’un parc photovoltaïque.

🔵🟡 WE ARE BACK! 🔵🟡



It’s the news we’ve all been waiting for… Worcester Warriors are officially returning. This is more than a comeback; it’s the start of a new era.



Visit the Warriors Website for the full press release and Q&A, and subscribe for updates. #WarriorsReturn pic.twitter.com/WzHcar2fzY