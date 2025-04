Pourquoi la Champions Cup ne fait plus rêver ? (et comment la sauver)

Depuis plusieurs saisons, la Champions Cup perd de son intérêt. Face à ce constat, il est temps de se poser une vraie question : et si on osait tout réformer ?

La présence des franchises sud-africaines

Alors évidemment ce sujet a été longuement débattu, on ne le découvre pas aujourd’hui. Des équipes sud-africaines sont présentes en Champions Cup depuis quelques années désormais. Mais la nouveauté, c’est qu’aucun de ces clubs n’est parvenu à se qualifier pour les phases finales.

Pourquoi ? La distance et la durée des voyages peut être une première explication. Les organismes arrivent fatigués en Europe. Pour cette raison, les clubs sud-africains préfèrent souvent se déplacer avec une « équipe bis » pour garder leurs cadres frais en vue du championnat. D’une manière ou d’une autre, leur présence fausse la compétition et apporte peu de positif comparé à ce qu’elle coûte aux joueurs, aux clubs et à l’environnement.

L’écart de niveau

« Le Top 14 est le meilleur championnat du monde », comme supporters et observateurs aiment le rappeler. Mais le Top 14 est devenu trop fort. Trop fort sur le terrain pour leurs adversaires, qui repartent souvent les valises pleines de points. Trop fort économiquement par rapport à la Premiership notamment, qui s’étiole au fil des ans.

Ce cercle vertueux autour du championnat français créé un écart de niveau trop important. Et même si, sur un match, tout peut se passer, on voit fleurir des scores fleuves. Autrefois, la barre des 40, 50, voire 60 points était rarement atteinte. Cette saison, le Stade Toulousain et l’UBB ont martyrisé leurs adversaires, inscrivant 225 et 217 points en quatre matchs. Soit plus de 50 pions de moyenne.

À tel point que ceux-ci ne veulent même plus jouer le jeu ! À l’image des Saracens, qui préfèrent reposer leurs internationaux plutôt que d’affronter Toulon, puis possiblement Toulouse en quarts. On marche sur la tête.

Belote et rebelote

Le format non plus n’est pas vraiment lisible. Les joueurs eux-mêmes s’y perdent.

"Par rapport aux résultats, on a regardé le classement en début de semaine, ça fait bizarre de voir qu’on a 19 points et qu’on est cinquièmes au niveau du bilan général… En ce sens-là, je ne trouve pas que ce soit très bien’’, a reconnu Thibaud Flament dans les colonnes du Midi Olympique.

Ce fonctionnement étrange place les deux meilleures équipes de la phase de poule (Toulouse et l’UBB) dans la même partie de tableau. Le Leinster, dans la partie opposée, semble avoir une voie royale vers la finale.

Et puisqu’on n’est pas à une incohérence près, certaines affiches des huitièmes de finale ont déjà été jouées en poule ! C’est le cas de UBB-Ulster qui se déroulera à Chaban-Delmas ce dimanche. L’UBB avait aussi déjà reçu les Saracens l’an dernier au même stade, après les avoir étrillés quelques mois plus tôt en phase de groupes.

Et maintenant ?

Après avoir dit tout ça, que peut-on faire ? Continuer à râler depuis notre canapé ? Mieux, proposer une meilleure version pour redorer le blason de l’ancienne Hcup, si chère aux puristes.

D’abord, réduisons le nombre de clubs qualifiés pour ne garder que la crème de la crème. Les quatre premiers de chaque championnat. Ensuite, répartissons ces 12 écuries en quatre poules de trois, avec un représentant de chaque pays par groupe. Revenons aux matchs allers-retours, plus palpitants. Enfin, seuls les premiers de poule se qualifient pour les demi-finales. Finis les calculs, place au jeu.

Pour s’amuser, nous avons tiré au sort des poules qui auraient pu exister si ce format était en place cette saison, en fonction du classement des championnats sur l’exercice précédent.

Avouez que ce serait tentant ! En plus d’avoir une compétition plus élitiste, on gagnerait deux dates (les actuels huitièmes et quarts) sur le calendrier actuellement surchargé et souvent critiqué. Les matchs allers-retours donnent aussi plus de logique et d’équité par rapport au format actuel.

Cette proposition n’a qu'un objectif : redonner du sens et du suspense à une compétition devenue trop prévisible et déséquilibrée. En réduisant les participants aux meilleurs de chaque championnat et en revenant aux affrontements aller-retour, la Champions Cup retrouverait un certain prestige.