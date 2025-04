Champions Cup. Toulouse en vitrine, Toulon 'snobé', La Rochelle sous pression : la presse étrangère décrypte les 8es

8es de finale de Champions Cup : les clubs français y vont le couteau entre les dents… et sous le regard scrutateur de la presse étrangère. Alors, perçus comme favoris ou fragiles ?

Alors que les clubs du Top 14 s’apprêtent à entamer les 8es de finale de la Champions Cup, la presse étrangère n’a pas manqué de se pencher sur leurs prestations à venir. Entre admiration prudente, analyses tactiques pointues et petite guerre psychologique, tour d’horizon de ce qu’il se dit de nos clubs de l’autre côté de la Manche (et au-delà).

Clermont à Northampton : le respect est là, mais la pression aussi

En Angleterre, The Times évoque avec sérieux la menace clermontoise. Northampton ne veut pas tomber dans le piège d’une équipe qu’on dit en difficulté en Top 14 mais qui garde une grosse expérience européenne. Daventry Express rapporte notamment les propos du centre Fraser Dingwall, qui insiste sur l’importance de répondre présent devant les supporters : "On leur doit une grosse prestation." De son côté, l’entraîneur Phil Dowson a confirmé que plusieurs cadres devraient être de retour, ce qui traduit l’importance accordée à cette rencontre. Face à une ASM capable de tout, et qui n'a presque rien à perdre, les Saints savent qu'ils doivent faire un match sérieux pour voir les quarts.

Toulon – Saracens : un air de bluff et des Anglais qui regardent ailleurs

C’est probablement l'affiche qui a le plus surpris les observateurs britanniques. RugbyPass rappelle que les Saracens vont reposer plusieurs de leurs internationaux anglais, préférant visiblement se concentrer sur les play-offs de Premiership. Si ce choix peut apparaître comme une manière de minimiser Toulon, il pourrait aussi être une tentative de gérer les forces pour durer. Ce qui est certain, c’est que ce Toulon-là, avec ses artilleurs en forme, semble intéresser davantage les supporters que la presse anglaise, un peu blasée des performances en dents de scie de Sarries cette saison. Une affiche qui a clairement perdu de sa superbe ces dernières années alors qu'elle représentait il y a peu le sommet du rugby européen.

La Rochelle – Munster : des retrouvailles émouvantes et une vraie bataille attendue

Le duel entre La Rochelle et le Munster ravive évidemment les souvenirs et les émotions. SuperSport met en avant le retour d’O’Gara sur la scène européenne face à son club de cœur. Le technicien rochelais reste l’objet d’une admiration intacte en Irlande, où l’on redoute quand même les impacts du pack rochelais. Le papier insiste sur la dynamique positive du Munster, renforcé par un esprit de revanche. Mais entre les lignes, on comprend bien que La Rochelle reste le favori aux yeux de nombreux observateurs… tout en espérant un petit miracle rouge côté irlandais. La pression est clairement sur les épaules des Maritimes. Qui, on le rappelle, n'ont plus gagné un match depuis début janvier.

Bordeaux – Ulster : prudence respectueuse chez les Irlandais

L’UBB attire l’attention et impose le respect en Irlande du Nord. Dans The Irish Times, on parle d’une armure difficile à percer. Mais Ulster n’arrive pas la fleur au fusil : les articles de l'Irish Examiner et de Irish News soulignent l’approche tactique très travaillée, la volonté d’imposer le combat et de ne pas "subir la puissance bordelaise". Le coach des avants, Jimmy Duffy, reconnaît l’ampleur de la tâche, mais insiste sur l’opportunité de "créer un exploit". À Bordeaux, on est prévenu : les Ulstermen ne viennent pas en touristes. La prudence est clairement de mise dans les rangs girondins. Et ce, en dépit de leur excellente phase de poules. Laquelle ne garantit aucunement d'accéder à la finale. Le Leinster en sait quelque chose. Avec plusieurs absents dans les rangs des locaux, attention à la surprise. Il ne faudrait pas revivre l'épisode du quart de finale face aux Harlequins.

Castres – Trévise : une confrontation peu commentée, mais pas sans enjeu

Curieusement, peu de mots de la presse étrangère sur cette opposition entre Castres et Trévise. Sans doute parce que le CO attire moins les projecteurs que d’autres formations. Mais attention à ne pas sous-estimer les Italiens, qui progressent à grande vitesse. Ce silence médiatique pourrait bien jouer en faveur des Castrais, souvent plus à l’aise dans le rôle d’outsider discret. Tarnais et Italiens n'ont croisé le fer qu'à deux reprises. Et c'est le CO qui domine avec deux succès à zéro. La série devrait se poursuivre d'autant que Castres reste sur quatre succès de rang à domicile.

Toulouse – Sale : entre admiration et lucidité côté anglais

La BBC consacre une large place au choc entre Toulouse et les Sale Sharks. On y lit un mélange d’admiration pour la qualité de jeu du Stade Toulousain et de lucidité sur les limites actuelles des Sharks. "Ce sera l’un des plus gros défis de notre saison", reconnaît Alex Sanderson, coach de Sale. Avec un effectif privé de plusieurs cadres, la tâche s’annonce herculéenne pour les Anglais. Mais la BBC évoque aussi la capacité de Sale à créer la surprise si Toulouse se relâche, notamment sur les zones de ruck et la pression au pied. Pour le Stade Toulousain, ce match donne officiellement le coup d'envoi de la fin de saison. Il reste une poignée de matchs dans la saison régulière. Les Rouge et Noir bascule en mode phase finale. C'est maintenant que la gestion des hommes et la fraicheur vont jouer leur rôle.

Un parfum de respect… mais gare aux coups de Trafalgar

Globalement, la presse étrangère fait preuve d’un respect certain envers les clubs français. Mais elle n’hésite pas à pointer les failles perçues : la rotation des effectifs, la pression du Top 14, les blessures. Autant de failles dans lesquelles les adversaires comptent bien s’engouffrer. Reste que si les clubs tricolores abordent ces huitièmes avec le bon état d’esprit, il faudra se lever tôt pour les faire tomber. Verdict ce week-end.