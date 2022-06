VIDÉO. Queen, Nuggets et lunettes de soleil, Freddie Burns a fêté comme il se doit le titre de champion d'Angleterre

Ce week-end, Freddie Burns et ses coéquipiers de Leicester ont été sacrés champion d'Angleterre face au Saracens. Après la rencontre, l'ouvreur a fêté ça comme il se doit !

Ce week-end, le championnat d'Angleterre rendait son verdict, avec une finale très alléchante entre Leicester et les Saracens. Une opposition entre le 1er et le 2ème de la saison régulière, qui a finalement vu les coéquipiers de George Ford s'imposer 15-12. Et ce, grâce à un drop décisif en toute fin de match signé Freddie Burns, ouvreur remplaçant de Leicester. Un geste plein de sang-froid et de maîtrise pour l'ancien joueur de Bath, et qui offrit donc son 11ème titre de champion d'Angleterre à son équipe, 9 ans après le dernier sacre (2013). Inutile de rajouter donc qu'après le coup de sifflet final, les joueurs de Leicester ont fêté comme il se doit ce titre amplement mérité. Mais parmi eux, un homme a célébré cette victoire d'une manière particulière : celui-ci n'est d'autre que Freddie Burns, le héros de la finale.

L'Angleterre vous a déçus pendant le Tournoi ? Retombez in love du rugby anglais grâce à Exeter vs Leicester !Au soir de la finale, l'ouvreur anglais Freddie Burns n'a pas hésité à se filmer dans sa chambre d'hôtel, mangeant hamburgers et nuggets juste à côté du trophée. Tout ça accompagné de fabuleuses lunettes de soleil, ainsi que du fameux titre de Queen "We are the Champions" en fond sonore. Une récompense bien méritée pour ce dernier qui, selon les dernières rumeurs, pourrait s'envoler pour le Japon la saison prochaine.