L'Angleterre vous a déçus pendant le Tournoi ? Retombez in love du rugby anglais grâce à Exeter vs Leicester !

Dimanche à 16h, c'est l'équivalent d'un Toulouse vs Clermont que va nous offrir le Premiership. Un choc XXL et des stars à gogo, en direct sur RugbyZone.TV.

18 septembre 2021. Le championnat d'Angleterre version 2021/2022 ouvre ses portes et Leicester, 6ème la saison passée, reçoit le finaliste et ogre de ces dernières années, Exeter. D'emblée, les Tigers vont annoncer la couleur avec une victoire 34 à 19, bonus offensif en poche : ils seront l'équipe à battre cette saison. Six mois plus tard, les partenaires de George Ford sont les irrésistibles leaders du championnat, avec 12 points d'avance sur leur premier poursuivant, les Saracens. Et les rôles inversés désormais, ce sont les Chiefs qui tenteront leur va-tout ce dimanche à 16h, histoire de faire tomber Leicester pour la 3ème fois de la saison seulement.

Là, ce choc sera aussi l'occasion de se rabibocher avec le rugby anglais, pour tous les amoureux de la balle ovale d'outre-Manche (ils sont nombreux, oui, oui) déçus du 6 Nations brumeux réalisé par le XV de la Rose. En effet, quoi de mieux que de concentrer une quinzaine d'internationaux sur le pré afin de s'assurer un match au sommet ? D'autant que la rivalité anglo-écossaise sera remise sur le tapis, quand on sait qu'Exeter compte dans ses rangs de nombreux Scots. Une bonne vieille Calcutta Cup, ce Chiefs vs Tigers ? Pas loin, avec Stuart Hogg, Johnny Gray, Sam Skinner ou encore Sam Hidalgo-Clyne d'un côté et Ben Youngs, George Ford, Ellis Genge ou Freddie Steward de l'autre.

Pour les coéquipiers d'Henry Slade, il sera en tout cas interdit de manquer le coche : une défaite et ils sortiraient du Top 4, en cas de victoire de Gloucester ce vendredi. Alors, face au rouleau compresseur le plus impressionnant du Premiership, il y a fort à parier que la bataille soit (extrêmement) rude et que les impacts claquent... comptez sur Jasper Wiese et Sam Simmonds pour cela. Mais aussi que les envolées affluent, puisque l'arrière alliant le plus d'expérience et de qualité de relance d'Europe officie pour Exeter (Hogg), quand le meilleur marqueur du championnat occupe l'aile gauche des Tigers (Nadolo). À Leicester comme ailleurs, la balle à l'aile : la vie est belle.

