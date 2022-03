RUGBY. Alerte générale ! Le Premiership anglais revient sur vos écrans

Le Premiership est de nouveau accessible depuis la France, sur RugbyZone.TV. Ça commence dès ce week-end, avec un alléchant Northampton vs Wasps.

Vous êtes français, grand amateur du rugby étranger et vous désespériez de l'absence de diffuseurs des différents championnats européens ces dernières saisons ? Pas panique, vous avez certainement pu voir que rugbyzone.tv diffusait désormais l'URC ou encore le Rugby Europe Championship, et ce, depuis le début de l'année. Mais les puristes, eux, attendaient probablement plus et notamment la diffusion du championnat d'Angleterre, véritable joyau du rugby du vieux continent. Eh bien mesdames, messieurs, vous allez être servis, puisque le Premiership sera dorénavant disponible sur vos écrans à compter de ce week-end du 12 mars ! Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, quoi de mieux qu'un alléchant Northampton vs Wasps, ce dimanche à 15h ? Pour l'occasion, l'affiche sera d'ailleurs gratuite.





Pour rappel, les Wasps renouent avec leur superbe ces derniers mois, eux qui furent par exemple les bourreaux du Stade Toulousain en Champions Cup au mois de janvier dernier. Après avoir déjà été la première équipe à faire tomber les Leicester Tigers cette saison, les hommes de Coventry avaient ensuite remis ça face aux champions d'Europe et de France en titre dans la foulée (30 à 22). Dans leur antre de la Ricoh Arena, les coéquipiers du phénomène Alfie Barbery (21 ans) avaient étouffé les Haut-Garonnais, grâce notamment à un doublé de leur jeune numéro 8. Une habitude pour cette formation des Guêpes, toujours galvanisée lorsqu'elle évolue à domicile. Cette fois, les sextuples champions d'Angleterre ne recevront pas, mais se déplaceront sur la mythique pelouse du Franklins Garden.

Et face à une équipe de Northampton, elle aussi, réputée pour la ferveur de son public et son appétence pour le grand large, la rencontre promet de faire des étincelles. Amputée de quelques internationaux (Biggar, Lawes, Launchbury) ou souffrant de quelques blessures importantes (Fekitoa, Hougaard, Naiyaravoro), ces deux écuries ont du mal à quitter le ventre mou du championnat, certes. Mais il n'empêche que si elles manquent parfois de consistance, elles figurent clairement parmi les formations pratiquant l'un des jeux les plus alléchants d'Angleterre... Voilà aussi tout ce qui fait le charme de ce championnat réputé pour la qualité de son rugby. D'ailleurs, le match aller, soldé par une victoire des Wasps 26 à 20, avait notamment été marqué par un geste de grande classe du 3ᵉ ligne de Northampton, Juarno Augustus.

Aussi, le meilleur joueur du monde junior 2017 guidera les siens ce dimanche, derrière sa mêlée. Et livrera un duel de haute-volée face à des garçons comme Brad Shields, de retour de blessure, ou encore les frères Willis. Beaucoup de promesses, donc, en attendant la fin du Tournoi et le retour des internationaux, ainsi que d'autres affiches encore plus prestigieuses dans les semaines à venir. Là où Marcus Smith, Maro Itoje, Manu Tuilagi et les autres seront visibles sur vos écrans tous les week-ends sur rugbyzone.tv.



