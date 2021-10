Mais qui est Juarno Augustus, ce numéro 8 qui marche sur l'Angleterre avec Northampton ?

Meilleur joueur du monde U20 en 2017, alter-ego sud-af' de Jordan Joseph, Augustus a une trajectoire assez particulière, et explose cette année en Angleterre.

À 21 ans, Jordan Joseph n'a - toujours - pas confirmé les immenses espoirs placés en lui. Dans les Hauts-de-Seine, il se dit d'ailleurs que le numéro 8 du Racing devrait même être prêté chez un plus petit club de Top 14 prochainement afin qu'il acquière du temps de jeu et parfasse sa progression. Vous voulez des motifs d'espoirs ? Eh bien vous allez être servi ! Car à quelque 550 kilomètres plus au nord de là, son alter-ego de 3 ans plus âgé a complètement trouvé son exutoire du côté de Northampton. Lui, c'est Juarno Augustus. Comme Joseph, Augustus est un numéro 8 surpuissant, disposant de belles mains, d'une facilité au contact assez déconcertante et somme toute du même gabarit (1m89 et 115kg pour le Français, 1m87 et 116kg pour le second). Comme Joseph en 2018, Augustus avait été élu meilleur joueur du championnat U20 un an plus tôt. Et comme Joseph, Augustus était malgré tout ça loin de faire l'unanimité dans son pays, l'Afrique du Sud.

